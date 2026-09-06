Ventimiglia, SuperKaraoke da record: 22mila presenze in tre giorni, ieri 10mila al Resentello con Michelle Hunziker

Si è chiusa con un grandissimo successo di pubblico la tre giorni del "SuperKaraoke" a Ventimiglia. Sono state complessivamente circa 22mila le presenze registrate nelle tre serate al Belvedere del Resentello, con il dato di ieri sera che ha raggiunto quota 10mila persone considerando il continuo ricambio tra ingressi e uscite. Un risultato importante per la città di confine, che per tre giorni è diventata un vero e proprio palcoscenico nazionale grazie alla trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker. L’organizzazione ha precisato che, nonostante il grande afflusso, all’interno dell’area dell’evento sono sempre state rispettate le 4mila presenze contemporanee previste dalle disposizioni della Prefettura. Il dato dei 10mila, quindi, si riferisce alle persone che hanno complessivamente ruotato nell’area nel corso della serata.

Anche l’ultima serata ha regalato musica, spettacolo e tanto divertimento, con il pubblico protagonista di una grande festa collettiva. Sul palco, ancora una volta, Michelle Hunziker ha guidato il pubblico tra canzoni, momenti di intrattenimento e coinvolgimento, chiudendo nel migliore dei modi una manifestazione che ha acceso i riflettori sulla città. Il programma era stato pensato proprio per mettere insieme generazioni diverse attraverso la musica e il karaoke, trasformando il Resentello in una grande piazza televisiva. L’appuntamento, registrato nei giorni scorsi, sarà trasmesso su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre, portando così le immagini di Ventimiglia nelle case di milioni di telespettatori.

La macchina organizzativa aveva iniziato a lavorare da settimane per preparare quello che era stato annunciato come il grande evento conclusivo dell’estate al Resentello. La manifestazione era stata programmata per il 3, 4 e 5 settembre, dopo una stagione estiva particolarmente ricca di appuntamenti. "SuperKaraoke" ha rappresentato dunque il gran finale del calendario del Belvedere, con un appuntamento destinato a dare alla città una vetrina ben più ampia rispetto al tradizionale circuito degli eventi estivi. L’obiettivo dichiarato era quello di raccontare Ventimiglia, il suo territorio e il Ponente ligure attraverso uno spettacolo capace di raggiungere un pubblico nazionale.

Sul palco del Resentello si sono alternati alcuni tra i nomi più conosciuti della musica italiana. Tra gli artisti annunciati per le tre serate figuravano Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi, in un cast pensato per coinvolgere un pubblico trasversale. Una presenza di artisti di questo livello ha contribuito ad aumentare l’attrattività dell’appuntamento, trasformando Ventimiglia per tre giorni in una delle capitali dello spettacolo televisivo italiano.

Il successo di pubblico era stato ampiamente previsto già alla vigilia. Alla presentazione dell’evento era stata indicata una possibile affluenza compresa tra 5mila e 10mila persone a sera, una previsione che ha trovato conferma soprattutto considerando il flusso complessivo degli spettatori. Il sindaco Flavio Di Muro aveva sottolineato come l’iniziativa rappresentasse un’occasione per mostrare "un’immagine diversa della città", mentre il presidente della Regione Liguria Marco Bucci aveva parlato di "una vetrina straordinaria per la Liguria". Parole che, alla luce dei numeri registrati durante le tre serate, assumono un significato ancora più concreto.

Un evento di queste dimensioni ha naturalmente richiesto anche un importante lavoro sul fronte della sicurezza, della viabilità e della gestione dei flussi. Nei giorni precedenti erano state predisposte modifiche alla circolazione e alla sosta per consentire l’allestimento e successivamente lo smontaggio del grande palco, oltre alla gestione dei mezzi tecnici della produzione. Erano state inoltre adottate misure specifiche per accompagnare l’arrivo e il deflusso del pubblico, compresi collegamenti ferroviari straordinari nelle tre notti della manifestazione. Una macchina organizzativa complessa, necessaria per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.

Non sono mancati, nei giorni precedenti, anche disagi e modifiche alla normale vita cittadina. Tra i provvedimenti adottati c’era stato l’annullamento del mercato settimanale del 4 settembre, deciso dall’Amministrazione comunale d’intesa con il Prefetto, mentre per un’altra giornata era stata prevista la delocalizzazione. Una scelta che aveva suscitato qualche preoccupazione tra gli ambulanti, ma che si inseriva nel quadro delle misure necessarie per garantire lo svolgimento della manifestazione. Anche sul fronte commerciale, tuttavia, l’evento è stato letto come una possibile opportunità per il territorio, grazie all’arrivo di migliaia di persone in città.

Ora, dopo tre serate di musica e pubblico, il sipario sul Resentello si è chiuso con numeri difficili da ignorare: 22mila presenze complessive e circa 10mila persone che ieri hanno ruotato nell’area dell’evento. Resta il risultato di una manifestazione che ha portato Ventimiglia al centro dell’attenzione nazionale e che nei prossimi giorni vivrà una seconda vita proprio attraverso la televisione. Da martedì, infatti, sarà il pubblico di Canale 5 a poter rivivere le emozioni del "SuperKaraoke", con Ventimiglia e il suo Resentello ancora una volta protagonisti dello spettacolo.