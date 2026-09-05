Al Casinò di Sanremo il viaggio nell’alta sartoria italiana: tra heritage, moda e sostenibilità (Foto e video)

Dalla storia della Repubblica italiana alle creazioni dei grandi maestri della sartoria, passando per l’alta moda ecosostenibile. È questo il filo conduttore della quinta edizione di “Stile Artigiano è di Moda – Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile del Casinò di Sanremo”, che ha preso il via con l’inaugurazione degli spazi della casa da gioco matuziana con convegni, esposizioni e momenti dedicati alla moda.

Dopo gli omaggi agli abiti della Principessa Grace di Monaco nel 2024 e alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III nel 2025, quest’anno la manifestazione punta i riflettori sulla grande tradizione sartoriale italiana con il tema “HERITAGE: il raffinato mondo dei Maestri sartori”.

Il programma si è aperto al Teatro dell’Opera del Casinò con il convegno “Investire nel proprio Stile: perché la qualità sartoriale è la vera scelta economica”, dedicato al valore economico e culturale dell’alta sartoria e al rapporto tra qualità, comfort, personalizzazione e sostenibilità. L’incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Brindisi, ha visto la partecipazione del professor Stefano Zecchi, presidente dell’omonima Fondazione, del presidente di Confartigianato Moda Moreno Vignolini, di Luca Litrico, esponente della storica sartoria romana, e dell’influencer Federico Galli.

Ad aprire il convegno i saluti istituzionali di Sonia Balestra, che ha ricordato il rapporto tra la casa da gioco e la moda: “Siamo lieti di accogliervi nel teatro. Questo è un luogo storico, così come lo è il nostro impegno nel mondo della moda. Proprio qui negli anni '50 nacque un festival di moda maschile. Insieme a questo aspetto tradizionale c'è però anche una chiave più moderna, per costruire un ponte verso il futuro".

Ruolo cruciale nell’organizzazione è ricoperto da Confartigianato, per cui prende la parola Donatella Vivaldi: “Quest'oggi parliamo di moda ma anche di valore. Oggi tutto deve essere veloce, dedito al consumo, ma un abito non deve solo essere qualcosa da indossare, ma qualcosa che ci appartiene. Ed è qui che entrano in gioco i maestri sartori. La moda deve essere scelta al meglio e non essere fast fashion. Ringrazio tutte le realtà coinvolte per il futuro della moda e dell'artigianato".

Per l’amministrazione è intervenuto il consigliere Alessandro Marenco: “Alle parole di Sonia Balestra mi unisco ricordando che proprio qui nel ’51 nasceva il Festival di Sanremo, che nasceva da una necessità di rilancio della città. Oggi siamo qui a parlare di un altro evento importante per la città”.

Al termine del convegno sono state presentate le creazioni degli stilisti partecipanti al concorso Premio Moda Ecosostenibile del Casinò di Sanremo, giunto alla terza edizione del Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile Italiana. A seguire, nella Sala Privata del Casinò, è stata inaugurata la mostra “Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori”, curata dalla storica dell’arte Federica Flore in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori. Un percorso espositivo che ha raccontato l’eccellenza della sartoria italiana attraverso gli abiti della collezione Angelo Litrico, le creazioni dei maestri dell’Accademia e gli abiti realizzati per i Presidenti della Repubblica.

Tra i pezzi più significativi della collezione Litrico è esposto il Dinner Jacket realizzato per il presidente americano John Fitzgerald Kennedy nel giugno 1963, parte del guardaroba confezionato dalla sartoria per il presidente

In esposizione anche il Dinner Jacket realizzato per il cosmonauta James Irwin alla fine degli anni Settanta e le particolari mantelle del 1987, realizzate con antichi tessuti imperiali giapponesi e impreziosite da ricami a mano in oro zecchino.

A completare la sezione dedicata ad Angelo Litrico sono alcuni documenti storici, tra cui la lettera originale inviata nel 1957 dal premier sovietico Nikita Krusciov al maestro siciliano, una fotografia dello stesso Krusciov con dedica e il prezioso Libro delle Misure dei clienti storici della sartoria.

Particolarmente significativo anche il percorso dedicato agli abiti dei Presidenti della Repubblica, firmati dalla sartoria Luigi Gallo.

La seconda esposizione allestita al Casinò, nella Sala Dorata, invece porta l'attenzione sull'artigianato con “Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri”, anch'essa curata da Federica Flore.

La giornata inaugurale si è conclusa sulla scalinata del Casinò con il Défilé di moda, appuntamento che ha portato in passerella le creazioni di alta moda realizzate dai partecipanti al Premio Moda Ecosostenibile, accompagnate da momenti musicali e coreografici.

Le due mostre saranno aperte al pubblico fino al 20 settembre, dalle 10 alle 24, con ingresso libero, trasformando per oltre due settimane il Casinò di Sanremo in una vetrina dedicata alla storia, alla creatività e all'evoluzione dell'alta sartoria italiana.