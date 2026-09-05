Bucci alla chiusura di Vele d’Epoca: Imperia vetrina internazionale della tradizione marinara ligure

Vele d’Epoca rappresenta un racconto della nostra storia, della nostra tradizione marinara e del rapporto profondo che la Liguria ha con il mare, oltre ad essere una straordinaria occasione di promozione turistica: in questi giorni Imperia è stata una vetrina internazionale, capace di attirare equipaggi, appassionati e visitatori da ogni parte del mondo. È proprio la capacità di unire mare, sport, turismo, cultura e tradizione a rendere questo appuntamento così importante, capace di attirare appassionati e non solo. Regione Liguria crede nei grandi eventi come questo, strumenti preziosi per far conoscere il nostro territorio oltre i suoi confini, in Italia e all’estero”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto insieme al sindaco di Imperia Claudio Scajola alla cerimonia di chiusura di Vele d’Epoca 2026.



Nel corso dell’evento il presidente Bucci ha consegnato i premi “Big Boat”. Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Piana.

