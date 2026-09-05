Riva Ligure, oltre 350 persone per Massimo Cotto: stasera il gran finale con "Monk e Pannonica"

Grande successo ieri sera a Riva Ligure, dove oltre 350 persone hanno riempito piazza Matteotti per la prima delle due serate di "You’ll Never Walk Alone", la manifestazione giunta alla seconda edizione e dedicata a Massimo Cotto, una delle voci più importanti e autorevoli della narrazione musicale italiana. Un pubblico numeroso ha partecipato all'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Club Tenco e il Premio Bindi, promosso dal Comune di Riva Ligure con il patrocinio della Regione Liguria. A condurre le due serate è Diego Casale, attore, performer e conduttore, chiamato a guidare il pubblico attraverso un percorso fatto di musica, parole e memoria.

La rassegna si concluderà questa sera, sabato 5 settembre, alle 21.30, sempre in piazza Matteotti, con "Monk e Pannonica – Storia Rock di Due Anime Jazz", un concerto teatrale che intreccia musica e parole per raccontare una storia tanto profonda quanto particolare. Al centro dello spettacolo c'è il rapporto tra Thelonious Monk, pianista afroamericano rivoluzionario, visionario ed enigmatico, e Pannonica de Koenigswarter, aristocratica inglese anticonformista che scelse di abbandonare privilegi e convenzioni della propria classe sociale per dedicare la sua vita al jazz e agli artisti che amava.

A dare voce a Pannonica sarà Chiara Buratti, mentre sul palco saranno presenti al pianoforte Giovanni Ceccarelli e al contrabbasso Ferruccio Spinetti. I tre artisti hanno negli anni approfondito anche il repertorio meno conosciuto di Monk, rendendo omaggio alla sua straordinaria creatività e al suo linguaggio musicale. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico nei club della New York degli anni '50, tra le atmosfere della città, i viaggi sulla Bentley argentata di Pannonica, gli eccessi e le fragilità degli artisti. Un viaggio nel quale emergono anche il razzismo, la solitudine del genio e la forza di un'amicizia destinata a diventare indissolubile.

Il racconto si sviluppa attraverso un continuo dialogo tra le musiche immortali di Monk e la narrazione della vicenda umana che lo legò a Pannonica. Tra i brani più significativi c'è naturalmente Pannonica, composta dal pianista proprio in omaggio alla donna che gli fu vicina e che rappresentò per lui una presenza fondamentale. Sullo sfondo ci sono gli anni difficili vissuti da molti jazzisti neri americani, segnati da precarietà economica, dipendenze e persecuzioni poliziesche. Una storia di lealtà, gratitudine e cura reciproca, con protagonisti un artista tra i più originali e misteriosi del Novecento e una baronessa che per molti musicisti divenne molto più di una semplice mecenate.

"You’ll Never Walk Alone" nasce proprio con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di Massimo Cotto, storica voce di Virgin Radio e protagonista per decenni del mondo della musica, dell'arte e del cantautorato. Il nome della manifestazione richiama una frase particolarmente amata da Cotto, capace di sintetizzare uno spirito fatto di condivisione e di attenzione alla cultura musicale. Il progetto vuole così far conoscere e rivivere la sua straordinaria competenza non soltanto a chi ha avuto la possibilità di incontrarlo e conoscerlo personalmente, ma anche alle nuove generazioni.

L'obiettivo è infatti quello di continuare a trasmettere un patrimonio culturale costruito attraverso la passione per la musica e la capacità di raccontarla, affinché possa ancora ispirare e unire il pubblico. Dopo il successo della prima serata, Riva Ligure si prepara quindi a vivere il secondo e ultimo appuntamento della manifestazione. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo inizierà alle 21.30 in piazza Matteotti. Un'occasione per chiudere la seconda edizione di "You’ll Never Walk Alone" nel segno del jazz, della narrazione e del ricordo di Massimo Cotto.