Stile Artigiano è di Moda celebra l’eccellenza sartoriale italiana con il Premio Moda Ecosostenibile

Nell'ambito della 5° edizione di Stile Artigiano è di Moda – Festival dell'Alta Sartoria ecosostenibile del Casinò di Sanremo, inaugurata ieri, sono stati proclamati i vincitori del Premio Moda Ecosostenibile, riconoscimento nazionale dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo della moda. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, al termine dela tavola rotonda Investire nel proprio Stile: perché la qualità sartoriale è la vera scelta economica, moderata dal giornalista Giuseppe Brindisi, in cui la giuria - composta dal Professor Stefano Zecchi, Presidente dell'omonima Fondazione, da Moreno Vignolini, Presidente di Confartigianato Moda, da Luca Litrico, dell'omonima storica sartoria, e dall’influencer Federico Galli - ha assegnato ben sette riconoscimenti, a testimonianza della qualità e della varietà del panorama sartoriale italiano, capace di coniugare tradizione, creatività e sostenibilità:

Targa Casinò di Sanremo a Luigi Gallo: un importante riconoscimento alla carriera per il maestro sarto che, dal 1967, quando ritirò insieme ad Angelo Litrico il Premio al Festival della Moda Maschile, ha firmato abiti per protagonisti del mondo dell'economia, dello spettacolo e delle istituzioni, unendo tecnica, originalità e profondo rispetto per la professione sartoriale.

Premio all'Eleganza alla Sartoria Adriana Muzzolon per l'abito "Fioritura Ritrovata": una creazione in pura seta con stampa floreale e decori in avorio, dalla linea monospalla che valorizza un drappeggio leggero ed elegante, esempio di come artigianalità e sostenibilità possano convivere in un capo destinato a durare nel tempo.

Premio all'Originalità all'Istituto Colombo di Sanremo (Classi III e IV, Sezione Moda) per l'abito "New Rock", realizzato interamente con tessuti di recupero: un lavoro che unisce praticità contemporanea ed eleganza senza tempo, curato nei minimi dettagli.

Premio alla Carriera a Beniamina Zecchin, per un abito in velluto soprarizzo in seta e fibre naturali ispirato all'azzurro del mare di Sanremo: un riconoscimento a una vita dedicata alla sartoria su misura.

Menzione a Fil Rouge Atelier di Giada Zanoni e Anna Benvenuti per l'abito "Inno al sole": una creazione in cotone e seta che unisce leggerezza e vitalità, capace di restituire l'emozione di una giornata d'estate.

Premio Confartigianato Moda a Maria Bona Mancon per l'abito "Intrecci di luce e fiore", realizzato con tessitura a mano e filato green ad alta innovazione: un capo che coniuga tradizione e modernità, romantico ed estremamente versatile.

Premio alla Creatività Ecosostenibile alla Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy MITA per l'abito "MITAmorfosi", ritirato da Antonella Vitiello, Direttore Generale della Fondazione ITS MITA: una creazione che esplora l'architettura del corpo attraverso materiali recuperati e fibre naturali, tra cui la ginestra calabrese, in una rilettura innovativa della tradizione artigianale nel segno del rispetto ambientale.

I premi assegnati confermano la vocazione del Festival a valorizzare tanto i maestri sartori quanto le nuove generazioni di stilisti e artigiani, in un percorso che unisce alta sartoria, sostenibilità e innovazione.



La 5° edizione di Stile Artigiano è di Moda prosegue fino al 20 settembre con le mostre in programma al Casinò di Sanremo:



• La mostra Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori (Casinò di Sanremo, Sala Privata), un percorso espositivo a cura di Federica Flore, Storica dell’arte, e realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana attraverso:

- gli abiti della collezione Angelo Litrico dell’omonima sartoria;

- gli abiti dell'Accademia dei Maestri sartori;

- gli abiti dei Presidenti della Repubblica, firmati dalla sartoria Luigi Gallo, esposti lungo un percorso che attraverserà settant’anni di storia repubblicana italiana dal 1948 ad oggi. Queste le creazioni protagoniste, realizzate con tessuti di Loro Piana, Carnet e Fratelli Tallia Delfino.

• L’esposizione Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri (Casinò di Sanremo, Sala Dorata), a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano.

Entrambe le esposizioni, inaugurate ieri, rimarranno aperte al pubblico con ingresso libero fino a domenica 20 settembre dalle 10.00 alle 24.00.

Stile Artigiano è di Moda. Festival della Moda Sartoriale di Sanremo è l'evento dedicato all'artigianato locale e allo stile "su misura", realizzato esclusivamente con materiali ecosostenibili all'insegna dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente. L'obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare le aziende del settore sartoriale, artigianale e agroalimentare tenendo presente il prestigio e la qualità delle produzioni Made in Italy.

L'evento è organizzato da Confartigianato Imprese Imperia e dal Casinò di Sanremo, in collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato Piemonte, con la Fondazione Stefano Zecchi, il contributo di Regione Liguria, di Agenzia inLiguria, di Camera di Commercio Riviere di Liguria, e il sostegno di Pro Consart e degli altri partner del progetto Eccellenze – La Moda Artigiana.