A Sanremo una serata da Cinema con il Trio Itinera Mundi: musica classica e colonne sonore il 12 settembre

La Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, in corso Garibaldi 37, si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento della rassegna "Concerti sul Lago". Sabato 12 settembre, alle 21.15, andrà in scena "Una serata da Cinema!", concerto inserito nella XI edizione della manifestazione. Un appuntamento pensato per unire la raffinatezza della musica da camera alle emozioni suscitate dalle grandi colonne sonore cinematografiche. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Musicale "Nardini", con la direzione artistica di Tiziana Zunino. Il concerto è patrocinato dal Comune di Sanremo, dalla Comunità Evangelica Luterana e dai Comuni del territorio.

Protagonista della serata sarà il Trio Itinera Mundi, formazione composta da Laura Lanzetti al pianoforte, Arianna Menesini al violoncello e Gianluca Campi alla fisarmonica. Il trio, costituitosi definitivamente nel 2018, nasce dall'incontro dei percorsi musicali dei tre artisti e si caratterizza per una particolare fusione timbrica. La formazione propone un originale "gioco delle parti", capace di valorizzare le differenti caratteristiche degli strumenti e le qualità virtuosistiche dei musicisti. Una combinazione sonora particolare, nella quale pianoforte, violoncello e fisarmonica dialogano dando vita a un repertorio ricco di sfumature. Un concerto rivolto agli appassionati, ma anche a chi desidera avvicinarsi alla musica classica attraverso una proposta originale e coinvolgente.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcuni capolavori della musica classica e le più celebri colonne sonore della storia del cinema. Le atmosfere e le melodie che hanno accompagnato alcune delle immagini più conosciute del grande schermo saranno riproposte in una veste cameristica, offrendo una rilettura capace di coniugare eleganza e immediatezza. L'obiettivo è riportare alla memoria emozioni e suggestioni legate al cinema, attraverso l'interpretazione del Trio Itinera Mundi. Una serata dunque all'insegna della musica, della cultura e dell'intrattenimento, particolarmente adatta anche al pubblico di cittadini e turisti che ancora frequentano Sanremo nel periodo di fine estate.

L'appuntamento è realizzato anche grazie al co-finanziamento di Fondazione Carige, Regione Liguria e Banca di Caraglio, che affiancano l'organizzazione della rassegna. "Una serata da Cinema!" rappresenta così uno degli appuntamenti della XI edizione di "Concerti sul Lago", portando a Sanremo una formazione di particolare interesse e un repertorio capace di attraversare generi e sensibilità differenti. L'ingresso alla serata sarà libero, con la possibilità per il pubblico di lasciare un'offerta. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle 21.15 nella Chiesa Evangelica Luterana di corso Garibaldi 37: un'occasione per trascorrere una serata tra musica classica, cinema e grandi emozioni.