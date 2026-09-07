Triora, un cielo straordinario per l'ultimo appuntamento di “Stregati dalle Stelle”

Appassionati, curiosi e famiglie si sono ritrovati nel suggestivo borgo delle Streghe per vivere una serata dedicata alle meraviglie del cosmo.

Mentre la costa era sovrastata dalle nuvole, le alture dell’entroterra hanno regalato condizioni osservative ideali: il cielo si è aperto limpido e buio sopra i ruderi dell’antico castello, offrendo agli occhi dei presenti uno spettacolo mozzafiato. La Via Lattea, ben visibile e nitida a occhio nudo, ha fatto da cornice a una sera indimenticabile.

Guidati dagli esperti dell'associazione, i partecipanti hanno potuto viaggiare tra le costellazioni e ammirare attraverso i telescopi i dettagli più affascinanti della volta celeste.

Un sincero ringraziamento va a tutti i partecipanti che hanno condiviso questa serata e al Comune di Triora per la preziosa collaborazione.

Stellaria prosegue il suo viaggio estivo sotto i cieli della Liguria di Ponente: prossimo appuntamento sabato 19 settembre a Ospedaletti per la Notte Internazionale della Luna.