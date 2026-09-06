Ranzo porta le sue eccellenze all’Expo Val Arroscia: le lumache alla ranzese protagoniste dello Show Cooking 2026

Il profumo del pane e delle lumache si intreccia ai colori dorati del Pigato versato nei calici: è tra queste note che l'Expo Val Arroscia 2026 ha accolto, domenica 6 settembre, lo Show Cooking dedicato alle Eccellenze di Ranzo — l'appuntamento che, all'interno del progetto di destinazione «Ranzo Is Wine», promuove l'enogastronomia della piccola comunità porta dell'Alta Valle Arroscia.

Sulla vetrina importante dell'Expo è salita una ricetta che punta a entrare nel catalogo regionale dei prodotti a Denominazione Comunale: le lumache alla ranzese, piatto della tradizione preparato dall'Agrichef Marisa Plando e abbinato ai vini di Ranzo presentati da Augusto Manfredi, decano dei Sommelier AIS della provincia di Imperia.

Marisa Plando, dell'agriturismo La Fattoria di Costabacelega, ha proposto le lumache su pane di Gavenola, in un abbinamento finger food capace di esaltare due eccellenze della Valle Arroscia: prodotti che, come li definiscono gli esperti di marketing territoriale, sono un vero e proprio “prodotto testimonial” del territorio, portatori del brand di queste piccole comunità ben oltre i loro confini.

Lo Show Cooking, condotto da Franco Laureri, docente formatore di Formedil Imperia, insieme al sindaco Giancarlo Cacciò, ha ripercorso le tappe di un anno di appuntamenti che hanno raccontato il doppio volto di Ranzo, dalla città del vino alla città dell'olio: da «Mortai in Vigna» a «Le Notti del Vino», dal golf tra i filari di Pigato alle camminate tra gli ulivi.

Un percorso che l'Expo Val Arroscia ha voluto anche come punto di partenza: la giornata si è infatti collegata al progetto «La Cucina dell'Alta Valle Arroscia», che punta a costruire, comune dopo comune, itinerari di gusto verso le Denominazioni Comunali. In questa cornice, l'Expo diventa la vetrina di un disegno più ampio, destinato a formare le professionalità capaci di custodire e rilanciare il territorio.

«Ogni volta che portiamo Ranzo fuori dai suoi confini, portiamo con noi un intero paesaggio: le vigne di Pigato, gli uliveti, le ricette che le nostre nonne hanno custodito. L'Expo Val Arroscia ci ha dato la vetrina giusta per raccontarlo, e vedere le lumache alla ranzese sedute accanto a un bicchiere del nostro vino è la fotografia più bella di questo percorso» — dichiara il sindaco Giancarlo Cacciò.

«Abbinare le lumache al pane di Gavenola non è solo una scelta di gusto, ma un modo per far dialogare due piccole comunità attraverso i loro prodotti più identitari. È così che un piatto diventa ambasciatore di tutto un territorio» — spiega Augusto Manfredi, decano dei Sommelier AIS della provincia di Imperia.

Lo Show Cooking di Ranzo è la dimostrazione concreta di ciò che vogliamo costruire con “La Cucina dell’Alta Valle Arroscia”: un territorio che non si limita a custodire le proprie ricette e tradizioni, ma investe sulle persone chiamate a conservarle, valorizzarle e trasmetterle. È un percorso che nasce dalla collaborazione tra Formedil Imperia, ELFO Albenga e l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, mettendo insieme competenze formative, conoscenza del territorio e capacità di costruire nuove opportunità. L’evento rappresenta anche un’importante anticipazione del progetto “Custodi dell’Alta Valle Arroscia”, con i nuovi percorsi per “Manutentore del Territorio” e “Cuoco Ambasciatore della Cucina Bianca”: due figure professionali che uniscono tutela del territorio, valorizzazione dell’identità locale e occupazione, con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’economia della Valle e contribuire concretamente a contrastarne lo spopolamento» — evidenzia Francesco Castellaro, Direttore di Formedil Imperia.