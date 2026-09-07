Pieve di Teco, grande partecipazione di autorità e cittadini per l'82esimo anniversario della Battaglia del Monte Grande

Si è svolta alla presenza di una folta cornice di pubblico e di rappresentanti delle istituzioni la celebrazione commemorativa per l'82° anniversario della Battaglia del Monte Grande, significativo momento di memoria e testimonianza storica per il territorio ponentino.

La funzione religiosa e commemorativa è stata presieduta dal diacono Alex Dellerba, della Diocesi di Albenga-Imperia, ed è stata impreziosita dall'accompagnamento musicale del coro "Con Claudia" di Imperia, affiancato all'organo dal maestro Mauro Carenzo. Al termine del rito si è tenuta l'orazione ufficiale affidata al consigliere della Regione Liguria Jean Casella.

All'evento hanno preso parte le principali autorità civili della Provincia di Imperia, i rappresentanti dei Comandi locali dell'Arma dei Carabinieri e numerosi Sindaci e amministratori del comprensorio della Valle Arroscia e dell'entroterra.

Fotogallery curata da Christian Flammia.