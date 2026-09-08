Premio FITA Liguria “Tre Caravelle” 2026, a Imperia la seconda edizione della rassegna teatrale (Foto)

Sarà Imperia ad ospitare la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata al Premio FITA Liguria “Tre Caravelle” 2026, concorso regionale istituito da FITA Liguria e rivolto alle compagnie iscritte alla Federazione Italiana Teatro e Arti con sede sul territorio regionale. La rassegna si svolgerà al Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi e proporrà cinque spettacoli differenti, espressione del variegato panorama teatrale ligure.

Il calendario prenderà il via venerdì 11 settembre alle 21 con “Il sequestro” di Fran Nortes, con la regia di Teresa Vatavuk, portato in scena dalla Compagnia dell’Albicocca di Genova.

Sabato 12 settembre, alle 21, sarà la volta de “Il dio del massacro” di Yasmina Reza, con la regia di Antonio Tancredi, della Compagnia SetteaSettembre di Savona.

Domenica 13 settembre, alle 17, sarà proposto “Traviate” di Francesca Cepollini, con la regia della stessa Cepollini, della Compagnia Due Passi col Comico – Laboratorio III Millennio di Cengio (SV).

La rassegna riprenderà sabato 19 settembre alle 21 con “Questa sera si recita a soggetto” di Luigi Pirandello, con la regia di Mari Grazia Chilosi, della Compagnia La Corte di Bolano (SP).

Ultimo appuntamento domenica 20 settembre alle 17 con “Figlie di Eva” di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri e Grazia Giardello, con la regia di Luca Franchelli, della Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte (SV).

Al termine dello spettacolo di domenica 20 settembre si svolgerà la cerimonia di premiazione. In palio i riconoscimenti per il Miglior spettacolo, il Miglior attore, la Migliore attrice, la Migliore regia e il Miglior allestimento.

Lo spettacolo che si aggiudicherà il Premio FITA Liguria “Tre Caravelle” rappresenterà la Liguria al prossimo Gran Premio Teatro Amatoriale (GPTA) promosso da FITA nazionale, manifestazione nella quale si alterneranno sul palco le compagnie finaliste di concorsi analoghi provenienti dalle altre regioni italiane.

L’ingresso è ad offerta libera. È richiesta la prenotazione, che può essere effettuata telefonicamente al numero 0184-844108, presso Calvini Hair & Beauty Shop, in via XX Settembre 31 a Imperia, oppure attraverso la pagina dedicata alla rassegna sul sito di FITA Liguria.