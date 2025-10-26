Sanremo: grande spettacolo per la 'Urban downhill', pubblico delle grandi occasioni per la vittoria di Mattia Bianco (Foto e Video)

Emozioni forti e tanto pubblico per l’edizione 2025 della Sanremo Urban Downhill, che ha trasformato per un weekend il centro storico in un’arena urbana di velocità e tecnica. Dopo due giorni di prove e gare, il gradino più alto del podio è andato a Mattia Bianco di Sanremo, mentre al secondo posto si è classificato Giorgio Rolano e, al terzo, Marco Parodi di Soldano. Tra le donne la vittoria è andata alla svizzera Franca Rudolph, davanti alla connazionale Melanie Aeschliman ed all’italiana Heln Giulia Marenco.

Lungo tutto il tracciato (1.850 metri con 160 metri di dislivello) centinaia di spettatori hanno seguito con entusiasmo le discese mozzafiato dei rider, tra passaggi tecnici, curve strette e gradinate. Una cornice di pubblico eccezionale che ha contribuito a rendere unica l’atmosfera della giornata. Ha confermato il suo valore non solo sportivo, ma anche turistico: la Sanremo Urban Downhill è ormai una vetrina importante per la città, capace di attrarre atleti, appassionati e curiosi, portando vitalità e movimento nelle vie del centro. L’organizzazione, supportata dalla Polizia Municipale, ha garantito sicurezza e ordine, grazie a 60 collaboratori, tre ambulanze e due medici sempre presenti lungo il percorso. La Event Car Red Bull ha animato l’arrivo ai giardini Regina Elena, trasformando la zona in un punto di ritrovo festoso per pubblico e partecipanti.

Con questa edizione di successo, la Sanremo Urban Downhill si conferma un evento di rilievo nel calendario sportivo nazionale e un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio urbano e turistico della città dei fiori. Sotto tutta la gara di oggi: