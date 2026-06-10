Sanpietriadi, il grande ritorno dello sport a scuola: una giornata di festa e comunità per i bambini di San Pietro (Foto)

Con la fine dell’anno scolastico e l’arrivo dell’estate, il plesso di San Pietro ha celebrato il ritorno delle “Sanpietriadi”, una giornata speciale dedicata allo sport, al gioco e alla condivisione che ha regalato ai piccoli alunni momenti di grande entusiasmo e divertimento.

Dopo due anni di attesa, l’iniziativa è tornata grazie all’organizzazione della palestra The Club di Sanremo, guidata da Giorgio Gandelli e Barbara Carbonetto, in collaborazione con la direzione dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, diretto dalla dirigente Amalia Catena.

Per un’intera giornata, gli spazi della frazione si sono trasformati in un grande villaggio dello sport: pallavolo, basket, calcio, arrampicata, softball e tante altre attività hanno permesso ai bambini di avvicinarsi a diverse discipline, sperimentando il valore del gioco di squadra e della partecipazione. Il basket ha trovato casa nel nuovo campo pubblico recentemente realizzato dal Comune di Sanremo, mentre per l’arrampicata è stata allestita una piccola parete dietro la chiesa della frazione.

A rendere possibile l’evento sono stati gli istruttori delle associazioni sportive cittadine che hanno aderito all’iniziativa “Sportivamente Insieme”, mettendo gratuitamente a disposizione tempo, competenze e passione.

Tra i protagonisti della giornata: Junior Soccer con il responsabile tecnico Nicola Aurisano e Giampiero Zunino per il calcio; Softball School con Fulvia Ciliberto e Flavia; ALA – Associazione Ligure Arrampicata con Francesco Costamagna e Davide Carbonetto; Sea Beach Sanremo Basket con Mauro Bonino; Scuola Pallavolo Mazzucchelli Sanremo con Elena Vinai e The Club Sanremo con Francesco.

Le Sanpietriadi rappresentano anche il coronamento di un percorso che ha accompagnato gli alunni durante tutto l’anno scolastico, nato dalla stretta collaborazione tra la comunità della frazione, la scuola, le insegnanti del plesso e le realtà associative del territorio.

Escursioni, laboratori di cucina, progetti dedicati all’agricoltura e attività sportive hanno dimostrato ancora una volta il forte legame tra il paese e il suo plesso scolastico, riconosciuto come un presidio educativo, sociale e umano fondamentale per l’intera comunità di San Pietro.