Junior Marching Band Summer Camp, successo ad Apricale per la prima edizione: musica, energia e registri da tutto esaurito (foto)

Si è conclusa giovedì 23 luglio, dopo quattro giorni intensi, la prima edizione dello Junior Marching Band Summer Camp – Apricale, organizzato dalla Banda Musicale Città di Ventimiglia – APS in collaborazione con la Banda cittadina di Apricale. Bambini e ragazzi sono stati immersi nella musica e nel verde del borgo dell'entroterra, in un campus dedicato all'apprendimento della musica in movimento che si è rivelato, nei fatti, un vero e proprio successo organizzativo e formativo, superando di gran lunga ogni previsione iniziale.

L'iniziativa è stata ideata e realizzata dai due Drum Major della Junior Marching Band Ventimiglia, Diandra Di Franco e Vincenzo Rotondaro, all'interno della programmazione 2026 del progetto Marching Band della Banda musicale "Città di Ventimiglia" – APS. Durante il campus, i partecipanti si sono misurati con l'apprendimento di uno strumento a fiato o a percussione e con i fondamentali della marching band, la disciplina che unisce musica ed esibizione coreografica in movimento.

Il Summer Camp ha coinvolto complessivamente 40 elementi tra bambini, ragazzi partecipanti e staff, riempiendo Apricale di musica e vita per l'intera durata dell'iniziativa. Oltre ai due Drum Major, hanno svolto il ruolo di tutor delle sezioni musicali Francesco Giuliani, Ivan Buonsaver, Riccardo Pagotto e Teresa Labartino. Il team è stato completato, per il supporto logistico, da Antonella Macaluso, Loredana Castelli e Graziella Caliò, mentre Alice Ghilino ha curato la comunicazione social e la produzione dei contenuti multimediali dell'evento.

L'interesse riscontrato dall'iniziativa ha superato il numero massimo di iscrizioni inizialmente previsto: un segnale, secondo gli organizzatori, di come il format della marching band stia conquistando sempre più ragazzi, famiglie e appassionati sul territorio.

Durante i giorni di campus, i partecipanti sono stati suddivisi nei diversi livelli di preparazione, dall'avviamento all'avanzato, protagonisti di un percorso didattico intenso e coinvolgente che prevedeva riscaldamento, studio della tecnica dello strumento, apprendimento dei fondamentali di marching band e musica d'insieme. Gli organizzatori sottolineano la straordinaria velocità di apprendimento dimostrata dai ragazzi che, guidati dal team di docenti e tutor, hanno assimilato con sorprendente naturalezza sia le tecniche musicali sia i fondamentali della coordinazione. Un dato reso ancora più significativo dal fatto che molti dei più piccoli non avessero mai provato a suonare uno strumento musicale, né avessero mai mosso i primi passi di una coreografia a tempo, partendo seguendo i segnali dei docenti.

Il risultato più importante dell'iniziativa, secondo gli organizzatori, è stata proprio la sua inclusività: tutti gli allievi hanno suonato uno strumento e realizzato una coreografia, dalle più semplici per il gruppo avviamento fino a quelle più complesse per il gruppo avanzato, che ha inoltre imparato il brano a memoria in soli quattro giorni.

Giovedì 23 luglio bambini e ragazzi si sono potuti esibire in un vero e proprio show finale davanti al sindaco di Apricale Silvano Pisano, al presidente della Banda musicale Città di Ventimiglia – APS Fabio Cassini, ai genitori e ad alcuni abitanti del paese, chiudendo così in bellezza i quattro giorni di campus.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale a coloro che hanno riposto fiducia nel progetto e lo hanno supportato: MöMa Monaco, Jairo Home Services e il Comune di Apricale. L'augurio, condiviso da tutto lo staff, è di potersi ritrovare il prossimo anno con una nuova edizione ricca di novità.