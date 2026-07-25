Borgomaro, l'assessore Marco Scajola all'inaugurazione del Festivaldelmaro: "La musica valorizza borghi e rafforza le comunità"

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ieri sera a Borgomaro all’inaugurazione dell’edizione 2026 del FestiValdelmaro, rassegna culturale organizzata dall’associazione MusicArtemia.

L’apertura della manifestazione, ospitata in piazza Felice Cascione, è stata affidata al concerto corale “Universo: Musica e Canto”, con l’esibizione del Coro conClaudia, diretto da Margherita Davico, e del Coro Mongioje, diretto da Ezio Vergoli, davanti a un numeroso pubblico.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla professoressa Margherita Davico che, con grande passione e competenza, porta avanti l’organizzazione di questa importante manifestazione, così come al sindaco di Borgomaro Massimiliano Mela per l’ospitalità. È stato un vero piacere assistere alle splendide esibizioni del Coro conClaudia e ritrovare gli amici del Coro Mongioje, da anni autentico punto di riferimento culturale del nostro territorio. Il Festival del Maro rappresenta un appuntamento di grande valore per l’entroterra ligure, capace di coniugare cultura, musica e promozione del territorio – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Eventi come questo rendono i nostri borghi sempre più vivi e attrattivi, creando occasioni di incontro e valorizzando luoghi ricchi di storia, tradizioni e identità. Regione Liguria è al fianco delle iniziative di qualità che coinvolgono le comunità locali e contribuiscono a far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Un ringraziamento va inoltre all’associazione MusicArtemia, ai direttori dei cori, agli artisti e a tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile una manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento dell’estate culturale del Ponente ligure.”