Sanremo, Pian di Nave si accende per "La Notte dei Fiori": prove fino a tarda sera, Masini applauditissimo dai fan (Foto)

Il conto alla rovescia è ormai terminato. A Pian di Nave, dove questa sera andrà in scena "La Notte dei Fiori", ieri è stata la giornata delle prove generali. Dalla mattina fino a tarda sera il palco non si è praticamente mai fermato, con artisti, musicisti, tecnici e regia impegnati negli ultimi dettagli prima della registrazione dello spettacolo che il prossimo 29 agosto approderà in prima serata su Rai1.

È stato un susseguirsi di ingressi sul palco, prove audio, cambi di scaletta e verifiche tecniche, indispensabili per una produzione televisiva di questo livello. Tra un'esibizione e l'altra si sono alternati i protagonisti della serata, affinando gli ultimi particolari di uno spettacolo che renderà omaggio ai grandi cantautori liguri e ad alcune delle canzoni più amate della storia del Festival di Sanremo.

Tra gli artisti che hanno richiamato maggiormente l'attenzione c'è stato Marco Masini. All'esterno dell'area transennata, diversi fan hanno atteso il suo arrivo e si sono fermati ad ascoltare le prove. Al termine dell'esibizione non sono mancati gli applausi rivolti al cantautore toscano, che ha ricambiato il calore del pubblico prima di proseguire con il lavoro sul palco.

Le prove hanno interessato anche tutta la parte televisiva dello spettacolo. Particolare attenzione è stata dedicata al maxischermo, già acceso durante i test, che accompagnerà la serata permettendo anche agli spettatori più lontani dal palco di seguire da vicino le esibizioni. Un elemento pensato per rendere più accessibile l'evento e migliorare la fruizione del pubblico presente nell'ampia area di Pian di Nave.

Dopo settimane di allestimenti e la trasformazione del piazzale in un vero studio televisivo all'aperto, ora è tutto pronto. Questa sera saliranno sul palco Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D'Avena, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci, con la conduzione affidata a Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, affiancati dagli interventi comici di Federico Basso e Antonio Ornano.

La registrazione rappresenta il primo grande appuntamento nato dalla nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo, destinata a rafforzare il legame della città con la televisione pubblica anche oltre il Festival. Dopo le ultime note risuonate nelle prove di ieri sera, ora resta soltanto il pubblico. Questa sera Pian di Nave sarà chiamata a trasformare ancora una volta il mare di Sanremo in un grande palcoscenico nazionale.