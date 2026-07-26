Sanremo canta la storia della Liguria: "La Notte dei Fiori" conquista Pian di Nave tra omaggi ai cantautori liguri e grandi applausi (Foto)

Per una sera Sanremo è tornata a fare ciò che le riesce meglio: raccontare la propria storia attraverso la musica. "La Notte dei Fiori", registrata ieri sera a Pian di Nave e destinata alla prima serata di Rai1 il prossimo 29 agosto, non è stata una semplice successione di esibizioni, ma un viaggio dentro l'identità musicale della Liguria, tra i grandi nomi della scuola genovese e le canzoni che hanno segnato la storia del Festival.

In una cornice affacciata sul mare, con il Forte di Santa Tecla alle spalle e il porto illuminato a fare da scenografia naturale, il pubblico ha risposto con entusiasmo all'iniziativa. I circa trecento posti all'interno dell'area si sono riempiti rapidamente, ma in tanti hanno scelto di seguire comunque lo spettacolo dall'esterno delle transenne, approfittando del maxischermo installato alle spalle del piazzale. Una scelta che ha permesso anche a chi non era riuscito ad accedere all'area riservata di vivere una serata destinata a diventare uno dei principali appuntamenti televisivi dell'estate.

La formula ha premiato una strada diversa rispetto ai tradizionali concerti estivi. Più che inseguire il richiamo dei grandi successi radiofonici, la produzione ha scelto di mettere al centro la canzone ligure, affidando agli artisti il compito di reinterpretare il repertorio di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Ivano Fossati. Un omaggio alla terra che ospita il Festival e ai cantautori che ne hanno costruito il prestigio ben oltre i confini regionali.

Sul palco si sono alternati Marco Masini, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Tosca, Cristina D'Avena, Sabrina Salerno, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci, accompagnati dalla conduzione di Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, con gli interventi comici di Federico Basso e Antonio Ornano.

Tra i momenti più partecipati della serata c'è stato l'arrivo di Fabrizio Moro. Il cantautore romano è stato accolto da lunghi applausi e da diversi cori provenienti dal pubblico. Tra questi anche un caloroso "Forza Roma", al quale Moro ha risposto con un sorriso, ricambiando l'affetto dei presenti prima di tornare a concentrarsi sulla musica.

L'atmosfera è rimasta quella delle grandi occasioni per tutta la durata dello spettacolo. Nonostante il cielo fosse minaccioso e qualche tuono accompagnasse le prime esibizioni, il pubblico è rimasto davanti al palco fino alla conclusione della registrazione, premiando una formula che ha scelto di raccontare Sanremo attraverso le sue radici musicali.

Per la città rappresenta anche qualcosa di più di una semplice serata di spettacolo. "La Notte dei Fiori" è infatti il primo grande evento nato dalla nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo, destinata a rafforzare il rapporto tra la televisione pubblica e la Città dei Fiori anche oltre la settimana del Festival. Le immagini registrate ieri sera entreranno nelle case degli italiani il 29 agosto, ma il messaggio è già arrivato al pubblico presente: Sanremo continua a essere il luogo in cui la musica non si limita a essere eseguita, ma diventa racconto, memoria e identità.

(Foto di Erika Bonazinga)