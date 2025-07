Turismo in Riviera: maggio in crescita per Sanremo, Imperia e San Bartolomeo. Ventimiglia in difficoltà

Il turismo nella Riviera di Ponente mostra segnali positivi nel mese di maggio 2025, con buone performance in diverse località come San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, Bordighera e Sanremo. In controtendenza resta Ventimiglia, che segna un calo sia negli arrivi che nelle presenze, in particolare tra i visitatori stranieri. Il mercato internazionale infatti mostra segni di rallentamento in quasi tutte le località, con cali a doppia cifra nelle presenze a Ventimiglia, Imperia e Diano Marina.

A Sanremo, il mese di maggio ha confermato la capacità della città di attrarre il turismo nazionale. Gli arrivi italiani sono cresciuti di quasi il 30% (da 9700 a 12.700), e anche le presenze hanno registrato un solido +11,67%. Segno che la Città dei Fiori continua a essere una meta privilegiata per chi cerca mare, cultura e intrattenimento senza allontanarsi troppo da casa. Unico neo, il calo dei turisti stranieri: arrivi e presenze in discesa, rispettivamente del 5,7% e dell’8,9%. Tuttavia, il bilancio complessivo resta positivo e lascia ben sperare per i mesi estivi.

Molto diversa la situazione a Ventimiglia, dove maggio ha portato un peggioramento su tutti i fronti. Gli arrivi totali sono scesi del 6%, e le presenze sono crollate di oltre il 23%. A pesare è soprattutto la flessione dei visitatori stranieri, che rispetto allo scorso anno si sono quasi dimezzati in termini di permanenza. Nonostante tutto si registra un piccolo segnale positivo sul fronte italiano, con un +2,8% negli arrivi.

A Bordighera, la situazione è più equilibrata, con 5.771 arrivi (+3,76%) e 16.432 presenze (+0,46%) totali. Gli italiani aumentano del 14,97% negli arrivi e del 7,61% nelle presenze. Gli stranieri invece calano su entrambi i fronti (-6% e -8,2%).

Spicca invece il risultato di San Bartolomeo al Mare, che conquista il primo posto per crescita percentuale tra le località analizzate, con un aumento degli arrivi del 30% e delle presenze del 14% (rispettivante 10.286 e 29.690). Impressionante il balzo del turismo italiano: +52% negli arrivi e quasi +30% nelle presenze. Anche gli stranieri, pur in lieve calo di permanenza, aumentano negli arrivi.

Bene anche Diano Marina, che registra numeri importanti sul fronte degli arrivi (+12%), grazie soprattutto al turismo nazionale (+38%). Al contrario gli arrivi degli stranieri scendono del 6,93% e quello delle presenze dell' 8,35%). Le presenze totali segnano un piccolo calo, ma restano comunque su livelli molto alti: oltre 80.000 notti registrate in un solo mese.

Anche Imperia conferma il trend positivo del mercato italiano, con una vera e propria impennata degli arrivi (+49%) e un simile incremento nelle presenze. Tuttavia, il calo del turismo estero è evidente: -21% negli arrivi e -31% nelle presenze, che contribuiscono a un saldo negativo sul totale delle notti spese.

Ora però i fari sono puntati sui valori di questi mesi estivi che, come si sa, sono i più importanti per il turismo e l'economia dell'intera regione.