Referendum del 22 e 23 marzo, "Io voto No": incontro informativo a Camporosso

"Io voto No. Difendi la tua voce" sarà il tema al centro dell'incontro informativo che verrà proposto sabato 14 marzo dalle 9.30 alle 13 in piazza Garibaldi a Camporosso.

Un'occasione per discutere e approfondire le ragioni del NO in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Un dibattito pubblico, aperto a tutti, sul Referendum Giustizia che riguarda la legge costituzionale, “legge Nordio”, che interviene su sette articoli della Costituzione relativi alla magistratura e al Consiglio Superiore della Magistratura (Csm).

La Legge Nordio non è in vigore, dunque, se prevale il NO, la legge Nordio è respinta e resta, perciò, intatta la Costituzione del 1948; se, invece, prevale il SÌ, la Legge Nordio è approvata e così cambia, di conseguenza, la Costituzione del 1948. Non è previsto il quorum, quindi, il referendum è valido qualunque sia l’affluenza al voto.