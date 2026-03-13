Taggia, l’assessore Lombardi alla vigilia dell’80° Due Valli: “Un evento unico che continua ad attirare pubblico da tutta Italia”

L’assessore al Turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi, interviene alla vigilia dell’80ª edizione del “Due Valli” di Enduro – prova del Campionato Italiano Major e Veteran – in programma domenica 15 marzo a Taggia. Una manifestazione storica, che da otto decenni richiama appassionati e piloti da tutta Italia.

«I motori sono da sempre una mia grande passione, soprattutto le due ruote», afferma Lombardi, ricordando i campioni che lo hanno avvicinato a questa disciplina: «Fin da quando i miei beniamini Gianmarco Rossi, Pierfranco “Chicco” Muraglia, Sergio Alberti e Maurizio De Carli ottenevano risultati importanti a livello italiano e internazionale, ho seguito con entusiasmo l’enduro. Per questo mi fa particolarmente piacere partecipare alla premiazione di questa splendida gara del Campionato Italiano Enduro Major».

L’assessore sottolinea l’unicità della manifestazione: «Il Due Valli esiste da ottant’anni senza interruzioni, un caso unico in Italia. Nonostante l’età non più giovanissima, continua ad attirare moltissimo pubblico, non solo da Sanremo e Taggia ma anche da fuori regione».

Lombardi evidenzia infine la qualità del percorso scelto per l’edizione 2026: «Il campo di gara di quest’anno è senza dubbio suggestivo e magnifico. Complimenti a tutti gli organizzatori per il lavoro svolto».