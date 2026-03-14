L'assessore regionale Marco Scajola ai 40 anni di Raineri Spa: "Eccellenza ligure che valorizza il nostro territorio"

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi alla celebrazione per i 40 anni della Raineri S.p.A., storica azienda a gestione familiare, presso la sede dell’impresa a Chiusanico, nell’entroterra imperiese. Un appuntamento che ha celebrato la storia e la crescita di una realtà profondamente legata alla produzione di olio extravergine di oliva e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio ligure.

“Partecipare ai 40 anni di Raineri S.p.A. significa celebrare una storia imprenditoriale che affonda le radici nella tradizione e guarda al futuro con grande attenzione alla qualità e al territorio" – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - "Desidero ringraziare Pierluigi Rinaldi e la sua famiglia per il lavoro, l’impegno e la passione che mettono in campo ogni giorno".

"Questa azienda rappresenta un’eccellenza ligure capace di valorizzare un prodotto simbolo della nostra identità come l’olio extravergine di oliva, sostenendo allo stesso tempo la filiera agricola locale e mantenendo un forte legame con la Riviera di Ponente" - sottolinea - "Alle realtà come questa, nel campo dell’olio e non solo, va il ringraziamento delle istituzioni per il contributo che offrono ogni giorno alla promozione e allo sviluppo del nostro territorio e delle sue produzioni di qualità”.