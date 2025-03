Sanremo: è morto Vittorio Bertellotti, il mondo dello sport e dell'insegnamento sono in lutto

Sanremo e l’intera provincia saluta uno dei suoi massimi esponenti dello sport. E’ morto ieri sera in ospedale, dove era ricoverato da alcuni giorni per una malattia, Vittorio Bertellotti.

Aveva 86 anni e, per decenni è stato il faro dell’atletica leggera nella città dei fiori. Parallelamente al suo insegnamento a scuola, infatti, Bertellotti è stato il punto di riferimento dell’As Foce. Per anni ha allenato centinaia di ragazzi, prima andando in giro per la provincia alla ricerca di campi vista la totale assenza a Sanremo. Poi su quello di Pian di Poma che possiamo considerare una delle sue tante vittorie.

Vittorio lascia la moglie Gabriella, con la quale ha condiviso per tanto tempo anche la passione dello sport e con la quale è stato sposato per 60 anni. I due si erano conosciuti a Torino, nel 1961, ai campionati italiani di atletica leggera. Gabriella era di Padova mentre Vittorio era un atleta della Fiamme Oro. Entrambi docenti di educazione fisica a Sanremo e si erano sposati il 25 luglio del 1964. Nel luglio scorso avevano rinnovato il loro vincolo di matrimonio con una cerimonia nella Concattedrale di San Siro.

Vittorio Bertellotti aveva continuato la sua attività di allenatore fino al Natale. Poi è stato male e non è più tornato sulla ‘sua’ pista di atletica di Pian di Poma. Ha lottato, come sempre come un leone fino a ieri sera. Lascia la moglie Gabriella, i figli Alessandro e Donatella e i nipotini. A loro la vicinanza della nostra redazione e, ne siamo certi, di tanti sportivi e non della città dei fiori.

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15.39 alla Concattedrale di San Siro.