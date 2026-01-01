Capodanno sereno a Sanremo, notte senza criticità: il piano sicurezza funziona (Foto)

La notte di Capodanno a Sanremo si è chiusa senza criticità, confermando l’efficacia del piano di sicurezza predisposto per i festeggiamenti sul mare. A tracciarne il bilancio è Fulvio Asconio, comandante della polizia locale, che ha parlato di una serata gestita in un clima sereno e ordinato.

“È andata molto bene – ha spiegato – il servizio è proseguito fino al mattino, quando la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Ci aspettavamo scenari più complessi, considerata l’affluenza, ma alla fine non si sono registrati interventi particolari”. Un risultato che, secondo Asconio, conferma come l’organizzazione abbia retto anche di fronte a migliaia di persone concentrate tra piazzale Vesco, Porto Vecchio e il lungomare.

Nel corso della notte sono stati rimossi complessivamente 21 veicoli, tra auto e moto, all’interno dell’area interessata dai festeggiamenti, per garantire la sicurezza e il corretto deflusso delle persone. Nulla, però, che abbia inciso sull’andamento generale della serata. “Sono molto contento – ha aggiunto il comandante – perché si è respirato un vero clima di festa: la gente si è divertita senza esagerare”.

Asconio ha voluto infine sottolineare il lavoro svolto dietro le quinte: “Desidero ringraziare tutto il mio personale che ha dato il massimo per preparare al meglio l’evento e le forze dell’ordine con le quali lavoriamo in perfetta sinergia per garantire la sicurezza di questi momenti che devono essere di festa”. Un ringraziamento che chiude un Capodanno vissuto all’insegna della tranquillità e della buona riuscita organizzativa.