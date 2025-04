Sanremo: la bombola di una stufetta probabile causa dell'esplosione in via Margotti, venerdì i funerali di Riccardo Pogliano

E’ stato dato il nulla osta per il funerale e non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo di Riccardo Pogliano, il 64enne che è morto sabato scorso all’interno del suo appartamento di via Margotti 60 a Sanremo, a causa di una esplosione che ha poi generato un incendio. I funerali saranno celebrati venerdì prossimo alle 15.30, nella chiesa di Nostro Signore del Rosario nel quartiere di Baragallo, mentre la camera ardente sarà allestita all’ospedale di Sanremo da domani alle 10.

Intanto emergono alcuni particolari, al termine dei rilievi eseguiti dai Vigili del Fuoco e dagli inquirenti e terminati nella giornata odierna. A provocare l’esplosione potrebbe essere stata una piccola bombola di combustibile che alimentava una stufetta. Dopo le molte supposizioni fatte nei giorni scorsi, infatti, sembra che il tutto sia nato proprio dalla bombola.

Le verifiche sull’impianto di gas metano, tra l’altro installato da poco tempo nella traversa di via Margotti, hanno da subito dato esito negativo. Sia all’esterno della palazzina che all’interno tutto è risultato regolare. I Vigili del Fuoco hanno esaminato con grande attenzione l’interno dell’appartamento di Pogliano e, alla fine, è emersa la ragione per cui si è sviluppata l’esplosione.

Sembra quindi una tragica fatalità, quella avvenuta sabato scorso ed ora la famiglia potrà dare l’estremo saluto al proprio congiunto, ben voluto da tutti nel quartiere e non solo. Intanto, nelle ultime ore, il Comune di Sanremo ha emanato l’ordinanza, nella quale sono stati dichiarati inagibili quattro appartamenti più due magazzini. Si tratta, ovviamente di quello da dove tutto è stato generato oltre a quello a fianco e i due sottostanti. Stessa sorte per i magazzini al piano terra.