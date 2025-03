Benemerenze sportive del Coni, a Ventimiglia premiati atleti e società della provincia di Imperia (Foto e video)

La Stella al merito sportivo è l’onorificenza destinata a società sportive e dirigenti sportivi che con la loro specifica attività sportiva hanno provveduto a diffondere, promuovere e a onorare lo sport italiano. La Stella d'oro al merito sportivo dirigenti è stata consegnata a Eugenio Paolino di Imperia per l'atletica leggera mentre la Stella d'argento al merito sportivo dirigenti a Giovanna Amedeo dei Cronometristi di Imperia. Stelle di bronzo al merito sportivo dirigenti sono state date a Paolo Alberti di Sanremo per la pallavolo; a Luigi Alessandri di Ranzo per Federkombat; a Claudio Frascarelli di Castellaro per la ginnastica; ad Alessandro Zunino di Sanremo per il suo lavoro per il CONI e a Giovanni Zunino di Sanremo per sport equestri.

La Stella d'oro al merito sportivo società è stata consegnata al Club del Mare Asd di Diano Marina per la vela mentre la Stella d'argento al merito sportivo società all'Asd Riviera Triathlon 1992 di Sanremo per il triathlon. Stelle di bronzo al merito sportivo società, invece, sono state date al Centro Sub Riviera dei Fiori a Bordighera per pesca sportiva e attività subacquee e alla Canottieri Santo Stefano al Mare Asd per il canottaggio.