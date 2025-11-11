Dalle piste di sci all’Ariston: Sanremo 2026 dopo le Olimpiadi invernali ma insieme alle coppe europee

Per la seconda volta consecutiva la data del Festival di Sanremo si trova a dover fare i conti con un evento sportivo concomitante. Lo scorso anno infatti la kermesse si tenne durante la seconda settimana del mese, lasciando lo spazio ai quarti di finale della Coppa Italia di calcio; quest'anno invece a rendere necessario lo spostamento saranno le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.

La celeberrima manifestazione sportiva infatti si svolgerà tra il 6 e il 22 di febbraio, trasmesse in chiaro proprio dalla Rai, per un ritorno eccellente nel territorio nazionale: esattamente vent'anni fa infatti era Torino la sede per i giochi olimpici invernali, riportando nuovamente i più grandi atleti degli sport sulla neve nel Bel paese.

Una manifestazione che, come lecito aspettarsi, sarà seguita con enorme attenzione, visto anche il ritorno di visibilità che si riceverà, con la televisione di Stato chiamata a un tour de force per realizzare gli eventi televisivi più importanti che il panorama televisivo nazionale offrirà durante il 2026. Appena terminata la cerimonia di chiusura dei giochi infatti si passerà dalle piste innevate di Cortina alle scale dell'Ariston, andando anche a creare, possiamo presumere, una linea di continuità tra le due manifestazioni.

Resta come lo scorso anno il "problema" delle coppe europee di calcio: il 24 e il 25 di febbraio infatti (date della prima e della seconda serata del Festival) andranno in scena gli spareggi della Champions League, con quelli di Europa League e Conference League a seguire. Già lo scorso anno si è vista questa situazione, con le partite di Atalanta, Juventus e Milan impegnate sul palco mentre i cantanti si alternavano sul palco dell'Ariston. Una situazione che potrebbe ripetersi anche quest'anno.