Sanremo: l'attenzione alle frazioni, terminati i lavori in piazza a Coldirodi, dopo la Milano-Sanremo quelli a Poggio (Foto e Video)

Sono terminati i lavori di riqualificazione di piazza San Sebastiano, in frazione Coldirodi a Sanremo. L’intervento comprendeva il sagrato dell'oratorio di Sant'Anna, la piccola piazzetta degli stemmi e la fontana monumentale con la realizzazione di un'ampia area pavimentata a quota dei marciapiedi, nonché la realizzazione di percorsi guida per non vedenti tramite LOGES, nuove ringhiere, sedute, arredi per la piazza e paletti dissuasori.

Sul lato parallelo al palazzo e sul lato opposto della fontana, è stata realizzata la pavimentazione della strada carrabile per uno spazio pedonale a raso continuo in grado di ricucire i diversi spazi della piazza. Per le pavimentazioni della zona pedonale tra l'oratorio di Sant'Anna e la porzione della fontana è stata utilizzata la pietra locale di Verezzo, così come per i tratti carrabili. Una scelta finalizzata ad impreziosire lo spazio pubblico, valorizzando la funzione di spazio creativo.

Nell’ambito dei lavori sono stati realizzati nuovi pozzetti di raccolta e griglie per le acque bianche e la formazione di pozzetti per la fognatura, nonché il parziale rifacimento dei sottoservizi. Un intervento, eseguito dalla ‘Edilfera’ che ha proposto un ribasso pari a 262.500 euro partendo dai 308mila iniziali, era atteso da molti anni dai residenti della popolosa frazione matuziana. I lavori sono stati finanziati dalla Regione, su impulso dell'Assessore Marco Scajola.

Da una frazione all’altra, intanto è stato confermato che, subito dopo la Milano-Sanremo del 22 marzo prossimo, scatteranno i lavori per la riqualificazione di piazza della libertà a Poggio, che verranno realizzati dall'impresa MB Geoteams Srl di Savona.

I lavori, per un valore di 235.011 euro, hanno visto la progettazione dell’architetto Alberto Pulinetti, incaricato del progetto esecutivo, con la supervisione del responsabile unico del progetto, l’architetto Giulia Barone. L’intera area, che ora è occupata da non più di una decina di auto, diventerebbe interamente pedonale, con verde e luoghi comuni che potranno essere fruite tutto l’anno. Il progetto diventerà il simbolo della corsa in linea più importante del mondo. E’ prevista la sistemazione di una scultura, che è stata oggetto di un concorso dell’istituto delle belle arti di Sanremo ma verrà anche realizzata una piazza con verde, pavimentazione e panchine con la possibilità delle attività commerciali per uno spazio pubblico attrattivo.

L’intervento riqualificherà la zona, dando valore agli immobili. Da evidenziare che, pur perdendo alcuni posti, quattro anni fa in sostituzione del campo sportivo distante pochi metri, è stato realizzato un parcheggio da circa 70/80 stalli. Inoltre qualche altro parcheggio potrebbe essere ricavato dove c’erano una volta i cassonetti. Come si vede dai rendering la gara ciclistica sarà ampiamente protagonista della nuova estetica della piazza. Uno spazio che alternerà il verde alle strutture che ospiteranno le attività già esistenti in zona. Prevista anche una serie di opere stilizzate in rappresentanza dello sport che ha portato Poggio all’attenzione delle cronache sportive su scala internazionale.

L’intervento di Poggio, dal costo di 300mila euro, è interamente finanziato dalla Regione nell’ambito del recupero funzionale ed estetico della piazza che ha vinto il bando del ‘Programma Regionale di Rigenerazione Urbana’.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella: "I lavori di Coldirodi e Poggio - ha detto - confermano la nostra attenzione alle frazioni. Si tratta di due interventi molti importanti per la riqualificazione delle due zone".

(Nella gallery le immagini di piazza San Sebastiano restaurata e i rendering di piazza della Libertà)