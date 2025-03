"La Tua Vallecrosia", il candidato sindaco Fabio Perri inaugura il point elettorale (Foto e video)

Un luogo in cui incontrare e ascoltare tutte le realtà della città è stato inaugurato in serata in via Colonnello Aprosio 399 a Vallecrosia. Si tratta del nuovo point elettorale del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali Fabio Perri.

"Abbiamo creato questo luogo per la campagna elettorale. Sarà un punto di incontro e di ascolto con tutte le realtà della città: le associazioni, i commercianti, i cittadini che hanno voglia di partecipare e condividere opinioni e proposte. Le idee verranno poi trasferite in un programma amministrativo da realizzare per dare così a Vallecrosia quello che merita. Vogliamo costruire un futuro per la nostra città" - sottolinea il candidato sindaco a Vallecrosia e attuale consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Siamo sempre stati tra la gente e continueremo a esserci perché è la nostra filosofia, ci piace il contatto, ci piace il confronto, insieme possiamo realizzare grandi cose e fare la differenza per il bene della nostra città".

Un'occasione per presentare alla cittadinanza il progetto "La Tua Vallecrosia". "Abbiamo scelto il simbolo del gruppo, che rappresenterà la nostra compagine alle prossime elezioni amministrative. La parola che spicca è 'La Tua Vallecrosia' perché vogliamo che Vallecrosia sia di ognuno di noi, di ogni cittadino" - illustra Perri - "Deve essere un messaggio forte, Vallecrosia deve trasformarsi in un luogo che amiamo, un luogo dove sentirci in casa nostra, che mette i cittadini al centro, dove la città ascolta e ti rispetta. Vallecrosia ha bisogno di essere costruita insieme, deve esserci una comunità che insieme condivida e scelga queste proiezioni e intenzioni per poterle trasferire a tutta la città. Dobbiamo iniziare ad essere orgogliosi della città di Vallecrosia e, quindi, deve diventare una città che abbia tutte le caratteristiche per far sì che possa essere una città vivibile al cento per cento".

"Tre sono le parole per noi importanti, che sentiamo davvero nel cuore: bella, vivace e verde" - mette in risalto Perri - "'Bella' perché vogliamo una città vivibile, curata, sicura e che abbia del bello; vogliamo anche una città 'vivace', che raggruppa tutte quelle realtà che sono il commercio, le associazioni, lo sport e specialmente i giovani; il 'verde' lo abbiamo combattuto e lo portiamo nel cuore perché una città verde dà senso di vivibilità e di appartenenza in una maniera forte. Puntiamo alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura e dell'outdoor. Abbiamo delle spiagge che sono fantastiche però c'è tanto da fare".

"Ho scelto di ricandidarmi a Vallecrosia perché ci credo, ho, infatti, investito sia nel mio personale e nella mia azienda in questa città. Ho scelto di restare a Vallecrosia. Sono una persona che è partita da niente, che si è tirata su le maniche, ha iniziato a costruire e ho ottenuto tante soddisfazioni. Ho sentito il dovere morale di mettermi a disposizione della città per la terza volta per far sì che possa risorgere. Da solo non lo posso fare, perciò ho bisogno di tutti voi. Abbiamo già creato un gruppo forte formato da persone preparate, per bene che vuole bene a Vallecrosia" - dice Perri parlando della sua squadra - "Le persone che si sono avvicinate a questo gruppo rappresentano la città sia dal punto di vista professionale che territoriale. Nell'arco di dieci-quindici giorni presenteremo la squadra che parteciperà attivamente alla competizione elettorale".

Un omaggio floreale è stato, poi, offerto a tutte le donne presenti in occasione dell'8 marzo, la Festa della donna. La serata si è conclusa con un aperitivo conviviale.