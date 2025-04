'La tua Vallecrosia' incontra gli abitanti del centro storico, il candidato sindaco Fabio Perri: "Abbiamo ascoltato le persone" (Foto e video)

Grande partecipazione all'aperitivo con il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e i candidati della sua lista 'La tua Vallecrosia' organizzato all'osteria dei Mat nella città alta.

La popolazione di Vallecrosia è indecisa e approfitta dei momenti conviviali per incontrare i candidati e ascoltare le loro proposte per la città. "Un incontro molto positivo, sono venute tante persone. E' un onore aver potuto parlare davanti a tante persone che abitano il centro storico. Abbiamo ascoltato le persone che hanno esposto le problematiche del borgo" - dice Fabio Perri - "Investiremo parecchie risorse nel centro storico. Partiremo dalle piccole cose per far sì che sia il vero fiore all'occhiello della nostra comunità. Il centro storico è il cuore pulsante di Vallecrosia, un luogo ricco di storia, tradizione e potenziale inespresso. E' giunto il momento di trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità e i visitatori, dove convivano cultura, commercio e turismo. Con determinazione e impegno, vogliamo rendere il centro storico di Vallecrosia non solo un luogo di memoria ma anche innovazione, crescita e benessere per tutti, capace di attirare turismo, favorire la crescita economica e migliorare la qualità della vita dei cittadini".

Nuovi parcheggi, un collegamento pedonale dal centro storico al cimitero con la realizzazione di un marciapiede, la messa in sicurezza del torrente Verbone, creare un campo polivalente, recuperare e valorizzare la Torre Saracena, installare telecamere per la sicurezza dei cittadini, pulizia e decoro dei carugi, dare incentivi per nuovi insediamenti commerciali e turistico ricettivi, creare un collegamento tra via Gallina e via Gurabba, il rifacimento di via 25 Aprile e via Trincea, riaprire il centro sociale e l'ambulatorio, organizzare nuove manifestazioni per valorizzare il borgo, ristrutturare i servizi igienici pubblici, creare un collegamento con il centro città attraverso un bus navetta o un pulmino comunale e potenziare i punti luci nelle strade interpoderali sono i principali obiettivi, esposti nel corso della serata, che Perri e la sua squadra desiderano compiere per riqualificare e rilanciare il borgo antico.