'La Tua Vallecrosia', Mattia Petrini: "Mettere i giovani al centro" (Foto)

"Mettere i giovani al centro non è solo uno slogan, è la mia idea di futuro per Vallecrosia” - sottolinea Petrini - " Sono il più giovane candidato della lista e ho deciso di candidarmi perché sento il bisogno di portare una ventata di freschezza e concretezza. Conosco bene Vallecrosia, ci sono cresciuto, la vivo ogni giorno. So cosa può offrire ma conosco anche le difficoltà che tanti ragazzi come me affrontano: mancano spazi, mancano occasioni, mancano prospettive. Troppi giovani se ne vanno in cerca di un futuro altrove".

"Una città per i giovani, con i giovani" - dice Mattia Petrini, candidato della lista La Tua Vallecrosia - Perri Sindaco illustrando la sua idea di futuro per Vallecrosia.

"Io voglio cambiare questa storia. Voglio che Vallecrosia diventi una città dove i giovani possano restare, crescere e realizzarsi. Per farlo servono progetti seri, non parole. Servono politiche che mettano i giovani davvero al centro: più cultura, più sport, più eventi, più opportunità. Servono spazi di aggregazione, luoghi dove incontrarsi, scambiarsi idee, costruire insieme. I giovani devono tornare a sentirsi protagonisti" - afferma Petrini - "Uno dei punti fondamentali del mio impegno sarà lo sport. Lo sport non è solo movimento o competizione: è educazione, inclusione, rispetto. Insegna il valore del gruppo, il sacrificio, la lealtà. È un modo sano per crescere, per stare insieme, per formare persone più consapevoli. Ecco perché credo che ogni ragazzo debba poter praticare lo sport che ama, senza ostacoli economici, sociali o strutturali. È una priorità assoluta".

"Oltre allo sport, voglio una Vallecrosia ricca di eventi: manifestazioni nuove, stimolanti, che parlino il linguaggio dei giovani ma anche il ritorno delle tradizioni che ci uniscono: come il Carnevale con i carri, Babbo Natale per le strade o Lo Sbarco dei Saraceni durante le feste. Accanto a queste, nuove iniziative pensate dai giovani per i giovani: musica, arte urbana, festival, street food, sport all’aperto. Un calendario che faccia vivere la città tutto l’anno" - svela Petrini - "E poi c’è il turismo, una risorsa ancora troppo poco valorizzata. Abbiamo un territorio bellissimo: mare, entroterra, natura, storia e cultura. Dobbiamo costruire percorsi turistici moderni, accessibili, originali, pensati anche per i giovani: dal turismo sportivo a quello enogastronomico, passando per l’arte e l’identità locale".