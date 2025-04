'La Tua Vallecrosia', Manuela Balbis: "Il centro storico merita più attenzioni, sono pronta a ridargli vita"

"Il centro storico di Vallecrosia è la nostra anima e io sono pronta a ridargli vita. E' il cuore della nostra città, un luogo ricco di storia, tradizione e cultura che merita di essere valorizzato e rilanciato. Purtroppo, il nostro borgo sta attraversando un momento di difficoltà, segnato dalla difficoltà di apertura di nuove attività commerciali e da una crescente sfida economica nonché infrastrutturale" - dice Manuela Balbis, candidata nella lista “La Tua Vallecrosia” Perri Sindaco, spiegando la sua idea per il centro storico.

"Da sempre vivo nel centro storico e lo conosco profondamente. La sua bellezza e il suo potenziale sono evidenti ma è chiaro che oggi ha bisogno di interventi concreti per tornare a essere un luogo vivo, accogliente e fiorente" - sottolinea - "Non si tratta solo di riqualificare ma di riattivare e rivitalizzare ogni angolo, ogni spazio, ogni attività. Nei prossimi cinque anni, il nostro impegno sarà di dare nuova linfa al nostro centro lavorando su due fronti da una parte lavoreremo a un programma di rigenerazione urbana che non solo elevi la qualità estetica del nostro centro storico ma lo renda anche più attrattivo e funzionale per i residenti e i turisti dall’altra è necessario sostenere le attività già presenti e favorire nuove aperture commerciali e artigianali. Promuoveremo incentivi per chi deciderà di investire nel nostro centro storico e l’organizzazione di eventi e manifestazioni che possano attrarre visitatori, stimolando la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro".

"Il nostro programma prevede misure specifiche - continua Manuela Balbis - pensate per rispondere alle esigenze concrete di chi vive, lavora e frequenta il centro storico di Vallecrosia. Tra queste alcune sono il collegamento pedonale tra il centro storico e il cimitero attraverso la realizzazione di un marciapiede sicuro che colleghi il centro al cimitero, migliorando la fruibilità e la sicurezza; la sicurezza, implementeremo un sistema di videosorveglianza per rendere il centro storico un luogo più sicuro dove ogni cittadino possa vivere senza preoccupazioni; la riqualificazione dello stabile delle ex scuole e, in particolare, l’adeguamento urbanistico per renderlo un centro di aggregazione e sociale, uno spazio dedicato a tutte le età, per eventi, attività culturali e sociali. Garantiremo servizi essenziali come la riapertura dei bagni pubblici e la riapertura dell’ambulatorio medico, per migliorare il benessere di chi vive e visita il nostro borgo. Con un figlio adolescente comprendo l'importanza di offrire ai giovani spazi sicuri e stimolanti, vogliamo, perciò, creare un centro polivalente che risponda alle esigenze dei ragazzi e dei bambini promuovendo attività culturali, sportive e ricreative".

"La partecipazione dei cittadini è essenziale per costruire una nuova visione per il nostro centro storico. Proporrò di organizzare riunioni pubbliche nel centro storico, un forum aperto a tutti, che coinvolga chi vive, lavora e frequenta il nostro borgo, per discutere le problematiche e le soluzioni possibili. Solo insieme, con il contributo di tutti, potremo creare un centro storico che rispecchi le nostre aspirazioni e necessità" - conclude Manuela Balbis - "Il nostro centro storico ha un potenziale enorme ma è il momento di agire con forza e determinazione per riportarlo a nuova vita. Il mio impegno sarà quello di lavorare per un rilancio completo che contempli sia la sua valorizzazione estetica che il supporto alle attività economiche. Insieme, possiamo fare la differenza e rendere il nostro centro storico il cuore pulsante di una Vallecrosia che cresce, che guarda al futuro, ma che non dimentica mai le sue radici".