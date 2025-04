'La Tua Vallecrosia', Deborah Mognol punta sul territorio: "Più attrattività, più economia e più futuro per la città" (Foto)

"Ho deciso di candidarmi come consigliere comunale con la lista La tua Vallecrosia e lo faccio con lo stesso spirito con cui per anni ho gestito la mia attività commerciale in un comune vicino: passione, concretezza e tanta voglia di fare" - sottolinea - " Abbiamo vissuto troppi anni guardando il potenziale della città svanire mentre il tessuto commerciale si indeboliva, i negozi chiudevano e il turismo ci passava accanto. È arrivato il momento di cambiare passo, di fare scelte coraggiose e guardare avanti con visione e concretezza. Dobbiamo puntare in alto: Vallecrosia deve diventare una località turistica vera, al 100%".

"Abbiamo tutto quello che serve: il mare, la bellezza, la storia, il clima, la posizione strategica ma tutto questo da solo non basta: serve una strategia, serve un progetto, serve gente pronta a lavorare per dare a Vallecrosia il posto che merita. Per questo voglio portare avanti un piano di marketing territoriale forte, mirato e professionale. Una campagna che metta in luce le nostre eccellenze, che racconti la nostra città a chi ancora non la conosce o non la considera una meta. Una promozione vera, non improvvisata perché la visibilità è economia ed è futuro" - mette in risalto - "E quando una città attira persone, attira anche investimenti, idee e iniziative. Il commercio locale può rinascere se Vallecrosia torna a essere attrattiva. Più turisti, più gente nelle strade, più possibilità per chi ha un’attività o vuole aprirne una. Le saracinesche si possono rialzare e i negozi possono tornare a vivere ma dobbiamo creare le condizioni. Questa è la mia visione. Non slogan ma un progetto concreto per restituire energia, dignità e speranza alla nostra città perché Vallecrosia ha bisogno di futuro e il futuro si costruisce adesso".