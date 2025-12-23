Fratelli d’Italia Sanremo augura buon Natale e un sereno 2026 nel segno di unità, solidarietà e amore per la città

Il Direttivo di Fratelli d’Italia Sanremo rivolge i migliori auguri per un felice Natale ed un sereno 2026 a tutti i cittadini sanremesi, ai tesserati e ai simpatizzanti che ogni giorno condividono valori, impegno e amore per la nostra Sanremo.

"In un tempo che richiede responsabilità, unità e attenzione verso gli altri, rinnoviamo l’auspicio che la nostra città possa crescere nel segno della solidarietà, della partecipazione e del rispetto delle proprie radici. Con questo spirito, Fratelli d’Italia Sanremo conferma il proprio impegno a essere sempre vicina ai cittadini, promuovendo iniziative e idee che mettano al centro le persone, le famiglie e il bene di Sanremo".



