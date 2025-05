'La tua Vallecrosia', Fabio Perri chiude la campagna elettorale nel centro storico (Foto e video)

"Era importante dare un forte segnale e un forte messaggio di attenzione e interesse verso il borgo antico e, quindi, abbiamo voluto chiudere ufficialmente la campagna elettorale qui" - dichiara il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri durante un momento conviviale, avvenuto in serata in piazza nel centro storico, per la chiusura ufficiale della sua campagna elettorale.

Le persone di Vallecrosia Alta hanno preso parte all'evento per ascoltare un'ultima volta il candidato sindaco e consigliere comunale uscente prima delle elezioni amministrative in programma il 25 e il 26 maggio.

Un aperitivo conviviale in musica ha concluso l'evento. "Un momento per ringraziare tutte le persone che hanno creduto in un’idea diversa di città: più giusta, più viva, più nostra" - conclude Perri che si presenta alle prossime elezioni amministrative con la lista 'La tua Vallecrosia'.