Elezioni amministrative a Vallecrosia, Alfonso Bruno: "Fratelli d’Italia non è in nessuna lista"

"Ritengo un mio obbligo come coordinatore del circolo di Vallecrosia, nei confronti dei nostri elettori, tesserati e sostenitori fare un punto di chiarezza in riferimento alla situazione particolare che si è creata in queste ultime settimane che precedono il voto per le amministrative del 25 e 26 maggio. Come è noto a molti, il nostro tesserato, nonché ex dirigente provinciale Fabio Perri ha deciso di correre come civico per la poltrona di sindaco della nostra città. Il suo progetto politico/civico, prevede un allargamento a 360 gradi a tutte le persone di Vallecrosia senza limiti di appartenenza politica. Infatti, la sua lista vede in corsa esponenti non tesserati, sia di centro destra che di centro sinistra. Seppur capisca le aspirazioni personali di Fabio Perri, questo innaturale apparentamento con elementi di chiara appartenenza alla sfera del Partito democratico, ha portato molti nostri elettori a interrogarsi del perché il nostro Partito non abbia preso una posizione netta in merito alla volontà del nostro ex dirigente provinciale" - dice Alfonso Bruno, coordinatore del circolo Fratelli d'Italia a Vallecrosia parlando del candidato sindaco Fabio Perri e della sua lista 'La tua Vallecrosia'.

"Fabio Perri è stato un tesserato molto attivo per Fratelli d’Italia, per questo motivo, per rispetto al lavoro fatto da lui nel passato, si è deciso di rispettare la sua ambizione personale e non essere di ostacolo al suo progetto, nella speranza che come molti di noi tesserati, simpatizzanti anche la compagine del Partito democratico tenesse un profilo basso e discreto" - mette in chiaro - "Le numerose foto pubblicate sui social degli eventi, incontri, dei momenti di pausa dalla corsa elettorale, dove esponenti, anche di primo rilievo del PD sono sempre presenti e ahimè anche qualcuno di Fratelli d’Italia, mi vede moralmente obbligato a sottolineare che Fratelli d’Italia non è in nessuna lista per le prossime amministrative".