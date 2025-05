"Inciucio Pd-FdI a Vallecrosia?", Biasi attacca Ioculano: "Altro che coerenza"

“Spesso leggo la parola ‘incoerenza’ citata come un disco rotto dal consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano nei suoi attacchi sui media contro la giunta Bucci. Credo sia logico e opportuno esercitare il proprio incarico o mandato amministrativo liberamente, ma vorrei evidenziare come non sia possibile non considerare ciò che sta accadendo per le elezioni comunali di Vallecrosia proprio nel perimetro dell’incoerenza. Pertanto, chiedo a Ioculano e ai vertici regionali del Pd cosa ne pensano di questa a dir poco imbarazzante ‘distorsione’ politica che, da come leggo oggi sui quotidiani e dalle dichiarazioni del coordinatore di FdI, pare un ‘inciucio’. In sintesi, il segretario provinciale del Pd Cristian Quesada, braccio destro di Ioculano, avvalla la candidatura a sindaco dello storico esponente di Fratelli d’Italia Fabio Perri, con l’impegno di essere nominato vicesindaco in caso di eventuale vittoria. Non è tutto. Perché risulta che ci siano tesserati di entrambi i partiti, FdI e Pd, nella stessa lista a sostegno di Perri. Altro che coerenza. Come un retaggio della vecchia politica, cercano di nascondere l’evidenza ai cittadini di Vallecrosia con l’intento di accaparrarsi e spartirsi poltrone anziché avere lo scopo di mettersi a disposizione per far crescere il nostro territorio. Basta verificare con attenzione la composizione della cosiddetta ‘lista civica’ del candidato Perri per fare le opportune considerazioni. La politica è un’attività importante al servizio della comunità che dovrebbe essere sempre svolta in piena trasparenza, ma in questo caso mi sembra che ormai siamo ben oltre la parola ‘incoerenza’ tanto usata e a questo punto abusata da Ioculano. La segreteria provinciale del Pd può replicare pubblicamente alle mie affermazioni e vedremo se riuscirà a dimostrare che non corrispondono alla realtà. Ai posteri, anzi, ai cittadini di Vallecrosia l’ardua sentenza”.

Lo ha dichiarato il candidato consigliere al Comune di Vallecrosia e attuale consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive)."