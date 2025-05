Elezioni amministrative di Vallecrosia, FdI: "Nessun accordo con il PD, basta coinvolgimenti Inutili"

“Probabilmente tirare in ballo FdI assicura attenzione e visibilità , troviamo però sbagliato è inutile continuare a tirare per la giacchetta il partito a Vallecrosia, dove nessun partito è schierato. FdI, l’abbiano già ripetuto più volte e speriamo non ce ne sia più bisogno, non ha fatto accordi con nessuno e tanto meno li farebbe con il Pd.

FdI a Vallecrosia, dove si confrontano due liste civiche ha lasciato libero il suo elettorato non avendo suoi rappresentanti in nessuna delle due compagini. Se il riferimento fosse a persone anche di peso nel caso abbiano fatto accordi elettorali con il PD il nostro partito ne e’ all’oscuro né può esserne informato perché hanno dato le dimissioni e non rinnovato la tessera e questo le rende libere di accordarsi con chicchessia per la loro idea di Vallecrosia senza doverne rendere conto al partito. Deve assolutamente finire questo coinvolgimento di FDI da parte di alcuni alleati se si vuole continuare, come ci chiedono i nostri leader nazionali, a continuare a lavorare anche in Liguria tutti insieme“.

Così dichiarano il coordinatore regionale On. Matteo Rosso e il coordinatore provinciale Sen Gianni Berrino