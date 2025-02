Vallecrosia, Fabio Perri si candida con un gruppo civico: "Parto dall’ascolto e dal confronto per un programma condiviso"

"A Vallecrosia si tornerà a votare il prossimo maggio, dopo che il Sindaco uscente, eletto in Regione, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso, lasciando così la guida della nostra città. Ognuno può trarre le proprie considerazioni da questa scelta. Vallecrosia è la nostra casa, il luogo che ci ha cresciuti e ci ha dato un forte senso di appartenenza. Proprio questo legame profondo con il nostro territorio, unito al desiderio di restituire qualcosa alla comunità, mi spinge oggi a mettermi a disposizione per avviare un dialogo sincero e costruttivo con tutte le cittadine e i cittadini che condividono questo obiettivo" - dice Fabio Perri, candidato sindaco civico a Vallecrosia.

"Questo è un progetto civico, libero da logiche di partito e mosso esclusivamente dall’amore per la nostra città e dalla volontà di costruire qualcosa di concreto per il bene di tutti" - sottolinea Perri - "In questo momento decisivo, preso atto che il gruppo civico 'Vallecrosia Prima di Tutto', rappresentato da persone di cui ho stima e con cui ho condiviso percorsi amministrativi di opposizione, ha espresso la volontà di aprire un confronto sul programma con le realtà già presenti, ho deciso di avviare un dialogo sulle tematiche programmatiche. L’obiettivo è individuare insieme le proposte più importanti per la città e costruire una sintesi di cui mi voglio fare carico con spirito costruttivo, capace di dar vita a un progetto amministrativo concreto e ambizioso, in grado di rilanciare Vallecrosia".





"Credo sia arrivato il momento di aprire una nuova fase, non guidata da ambizioni personali o giochi di potere ma da un obiettivo più alto: lasciare qualcosa di migliore a chi verrà dopo di noi" - mette in risalto Perri - "L’impegno deve guardare al futuro, alle nuove generazioni, con la responsabilità di costruire una Vallecrosia più giusta, vivibile e capace di valorizzare le potenzialità di ogni cittadino. Vallecrosia deve tornare a essere protagonista. Per questo voglio partire subito dall’ascolto e dal confronto, lavorando a un programma condiviso che possa accogliere le idee e le proposte di chi ha a cuore il futuro della nostra comunità".





"Ho deciso, pertanto, di aprire le interlocuzioni per comprendere se vi sia una visione univoca sul programma e sulla visione della città, dialogo ovviamente aperto anche a tutte le associazioni, movimenti e cittadini che vorranno contribuire" - afferma Perri - "La costruzione di questo progetto dovrà nascere dal rispetto reciproco, dall’ascolto e dalla collaborazione tra chi ama davvero questa città, mettendo insieme le migliori energie e competenze che Vallecrosia può offrire. Solo unendo le forze sarà possibile costruire un percorso solido e condiviso, capace di offrire alle nuove generazioni una città migliore di quella che abbiamo ricevuto. Questa non è solo un’esortazione al dialogo ma una vera chiamata alla responsabilità per chi crede profondamente nel futuro di Vallecrosia".