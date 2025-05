'La Tua Vallecrosia', l'idea di Luciana Rondelli: "Una città viva, inclusiva e con un cuore che batte anche per gli animali" (Foto)

"Ho deciso di candidarmi al consiglio comunale di Vallecrosia con la lista civica La Tua Vallecrosia, al fianco del candidato sindaco Fabio Perri con l’energia di sempre, forte della mia esperienza amministrativa e di un amore autentico per questa città e per chi la abita, umani e animali" – sottolinea Luciana Rondelli - "Torno in campo perché sogno una Vallecrosia viva, creativa, capace di ascoltare e includere . Una città che abbia un’ anima culturale forte, che investa nella bellezza, nel rispetto e nella qualità della vita".

"Durante il mio precedente mandato come assessore al Turismo, Commercio e Manifestazioni, ho ideato e realizzato eventi che ancora oggi vivono nella memoria collettiva. Penso, per esempio, alla Notte Blu: una serata in cui la musica lega le persone e i fuochi d’artificio ne coronano la magia. Ora vorrei riportarla alle sue origini ma con uno spirito nuovo: più inclusiva e che guardi all'utilizzo anche di nuove forme di spettacolo pirotecnico" - afferma Rondelli - "Credo profondamente che Vallecrosia debba riscoprire la sua identità musicale. È la città della canzone con un patrimonio prezioso come il Museo della Canzone e realtà imprenditoriali di eccellenza nel mondo della musica. Il mio sogno è che questa vocazione diventi concreta, visibile, accessibile ai giovani: con eventi, percorsi culturali e opportunità reali per chi vuole costruire qui il proprio futuro".

"Un altro tema che mi sta a cuore, da sempre, è il benessere degli animali. Mi batto da anni per la tutela dei randagi e per la cura delle colonie feline. La mia proposta è chiara: riorganizzare le colonie coinvolgendo le scuole, le associazioni locali, gli sponsor. Non per spendere di più, ma per educare, per costruire un esempio di civiltà e partecipazione" - mette in risalto - "Penso anche a chi sceglie di viaggiare con il proprio animale: voglio impegnarmi per creare una vera spiaggia pet-friendly e un’area di sgambamento attrezzata. Oggi chi viaggia cerca luoghi accoglienti anche per i propri compagni a quattro zampe e Vallecrosia può diventare una meta capace di rispondere a questo bisogno con intelligenza e lungimiranza".