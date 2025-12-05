Ventimiglia Futura replica al sindaco Flavio di Muro: "La rinascita annunciata ma sempre rimandata"

Ventimiglia Futura interviene dopo che il Sindaco di Ventimiglia Di Muro ha presentato un pacchetto di investimenti milionari per stazione, ascensori, percorsi accessibili e riqualificazioni urbane: “Ventimiglia, la rinascita annunciata ma……. sempre rimandata. A Ventimiglia gli annunci ormai piovono più dei temporali autunnali. Il sindaco Di Muro snocciola milioni come se fossero noccioline: 30 per la nuova stazione scintillante, 11 per ascensori e percorsi ‘alla portata di tutti’, 19 per riqualificazioni varie ed eventuali. Una città da sogno, praticamente pronta per essere venduta in edizione limitata con i punti del mulino bianco. Peccato che, nella realtà, Ventimiglia faccia fatica a ottenere perfino ciò che ha ordinato… anni fa".

"La passerella? Una sorta di creatura mitologica - prosegue - tutti ne parlano, nessuno l’ha mai vista negli ultimi cinque anni. Il parcheggio di corso Genova? Una telenovela infinita: forse – ma proprio forse – entro dicembre comparirà una versione ‘provvisoria’, così, giusto per non far sfigurare il calendario dell’Avvento. E poi c’è il traffico, l’unica cosa che a Ventimiglia funziona sempre: male, ma con una puntualità svizzera. Basta un cantiere, una goccia di pioggia un po’ più convinta, o semplicemente il fatto che malgrado sia solo martedì, la città si blocca come se stesse provando un nuovo record mondiale di immobilità urbana. Gli ultimi giorni? Un delirio: cittadini imbottigliati ovunque, mentre il caos è diventato praticamente patrimonio culturale immateriale".

"Insomma - termina - mentre si promettono miracoli urbanistici a suon di milioni, la quotidianità racconta una città che arranca come un motorino degli anni ’80 in salita. La ‘rinascita’? Per ora, resta soprattutto una parola. Una bella parola, certo… ma sempre più simile a uno slogan da campagna pubblicitaria o elettorale, che a un progetto reale.”