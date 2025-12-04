Pigna, Stefani: "Il problema è la totale assenza di strumenti democratici e partecipativi nella gestione del paese"

"Leggendo l’articolo e le dichiarazioni del sindaco Trutalli, ritengo necessario rispondere con chiarezza, perché alcune affermazioni non rispecchiano la realtà dei fatti. Sono ben felice che il sindaco continui con la sua linea amministrativa ma sarebbe altrettanto auspicabile che almeno qualche risultato concreto contribuisse davvero a rallegrare il paese perché, se davvero si osserva ciò che accade quotidianamente, è evidente che Pigna non sta vivendo un momento semplice e far finta che tutto vada bene non aiuta nessuno" - dice il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani replicando alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Roberto Trutalli.

"Il sindaco afferma di non vedermi da mesi. Mi sorprende questa dichiarazione, perché io ci sono. Sono presente, costante e, soprattutto, non sono io a dover chiedere di essere vista: è lui, come primo cittadino, che dovrebbe ricordarsi che esiste una minoranza, che questa minoranza rappresenta cittadini e che ha diritto, e dovere, di partecipare alla vita amministrativa. Le iniziative del paese non dovremmo scoprirle 'a cose fatte', tramite le foto sui social. Dovremmo essere informati e coinvolti, come avviene in ogni amministrazione realmente democratica" - sottolinea - "E proprio parlando di amministrazione democratica, è doveroso evidenziare un fatto: nel comune di Pigna non esistono commissioni consiliari, nemmeno la più elementare, quella dei capigruppo. Fin dal secondo consiglio abbiamo richiesto più volte una commissione per la gestione del Fondo Isnardi e, dopo un anno e mezzo di amministrazione, questa commissione non è ancora stata creata. Alla luce di questa situazione, sentir dire che 'non mi vede' risulta ancora più ridicolo: il problema non è la mia presenza ma la totale assenza di strumenti democratici e partecipativi nella gestione del paese".

"Mi dispiace doverlo ribadire ma la collaborazione non è mai mancata da parte mia: semplicemente non è stata voluta da lui. È un dato di fatto che dal 1° agosto non venga convocato un consiglio comunale. Nel frattempo, le nostre interpellanze invecchiano, diventano obsolete, e forse è proprio questo che si vuole ottenere: evitare il confronto" - mette in risalto - "Un esempio recente lo conferma. Sono stata invitata a una riunione riguardante le problematiche sollevate dal consorzio che gestisce la Strada di Madonna di Campagna. Un invito che non è arrivato dalla giunta comunale ma dal presidente del consorzio. In quella stessa occasione, il sindaco aveva promesso un consiglio monotematico, aperto alla popolazione, per affrontare i problemi legati alle strade interpoderali. Consiglio che, ad oggi, non è stato convocato e il silenzio continua come su tutto".