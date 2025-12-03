 / Politica

Disabilità. Berrino (FdI): Priorità è garantire pari opportunità

Berrino (FdI): lavorare per abbattere le barriere e garantire pari opportunità alle persone con disabilità.

Gianni Berrino, il senatore di Fratelli d'Italia, componente della commissione Lavoro e Sanità

"In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, desidero riaffermare l’impegno di Fratelli d'Italia in Commissione Sanità del Senato per una società più inclusiva e accessibile. Sebbene siano stati fatti passi in avanti, è essenziale continuare a lavorare per abbattere le barriere che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica. La nostra priorità è garantire pari opportunità in ambito sanitario, educativo e lavorativo, perché solo con l’inclusione possiamo costruire una comunità veramente equa".

Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della Commissione Lavoro e Sanità.

