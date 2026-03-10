Ventimiglia, avviso pubblico per il Comitato PEBA: il Comune cerca cittadini con disabilità per migliorare l’accessibilità

Su indirizzo dell’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Milena Raco, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di cittadini interessati a far parte del Comitato PEBA del Comune di Ventimiglia. L’iniziativa rientra tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale, previsti nel Programma di Mandato 2023–2028 e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della città e favorire l’accesso agli uffici pubblici, ai servizi, ai siti turistici e ai trasporti.

Il Comitato PEBA avrà un ruolo consultivo e propositivo nelle politiche comunali dedicate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tra i principali compiti rientrano il censimento delle barriere presenti sul territorio, la proposta di interventi per la loro eliminazione, la collaborazione con gli uffici comunali nella progettazione delle opere pubbliche e la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità. In particolare, il Comune intende individuare cittadini che presentino alcune specifiche tipologie di disabilità, tra cui:

- persone con difficoltà motorie autonome nel movimento;

- persone con difficoltà motorie non autonome nel movimento;

- persone con disabilità visiva totale;

- persone con disabilità visiva parziale (ipovedenti).

«L’obiettivo è rendere la città sempre più accessibile e inclusiva», si legge nell’avviso, «coinvolgendo direttamente i cittadini che vivono quotidianamente le difficoltà legate alle barriere architettoniche». Possono presentare la propria candidatura i cittadini residenti nel Comune di Ventimiglia, che non abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione e che non abbiano contenziosi o posizioni debitorie con il Comune. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 19 marzo 2026, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Ventimiglia. La domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo oppure inviata tramite PEC all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it.

L’avviso completo e la modulistica sono consultabili sul sito internet del Comune di Ventimiglia.