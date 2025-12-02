Luminarie a Pigna, Stefani: "Tutto fermo? Basterebbero interventi minimi per offrire al paese un Natale decoroso"

"Avevo chiesto se il Comune avesse partecipato al bando regionale 'FUNT 2025 – Natale in Liguria', che mette a disposizione 500.000 euro per iniziative ed eventi natalizi. La risposta è stata negativa: il Comune non ha presentato domanda perché, mi è stato riferito, 'c’erano altri piani per il Natale'. Tuttavia, ad oggi a noi consiglieri di minoranza non è stato comunicato alcun progetto" - sottolinea - "Se esistono 'altri piani' non sono stati condivisi e questa totale mancanza di trasparenza è di per sé un fatto politico grave".

"Nel frattempo, i comuni della vallata e della costa si sono attivati con tempestività e senso amministrativo. Il comune di Isolabona, ad esempio, ha ottenuto 3.500 euro partecipando al bando. La Regione Liguria, con un’iniziativa meritoria, ha ridotto gli importi destinati ai singoli comuni per finanziare tutte le richieste, garantendo un sostegno diffuso e accessibile" - mette in risalto - "Pigna, in tutto questo, dov’era quando si trattava di cogliere un’opportunità concreta e senza costi per il comune? La domanda è chiara e legittima: perché non accedere a risorse esterne messe a disposizione proprio per valorizzare i borghi nel periodo natalizio? Perché restare ai margini mentre il territorio si muove compatto? E fino a quando si continuerà a giustificare l’assenza di programmazione con una 'sobrietà' che ormai appare come semplice immobilismo amministrativo?".