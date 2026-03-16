Referendum sulla giustizia: incontro pubblico ad Arma di Taggia sulle ragioni del “No”

Si terrà ad Arma di Taggia un incontro pubblico dedicato alle motivazioni del “No” in vista del prossimo quesito referendario relativo alla riforma della giustizia.

L’appuntamento è in programma presso Villa Boselli e sarà l’occasione per approfondire e discutere le diverse posizioni sul tema.

L’iniziativa, segnalata alla redazione, si propone come momento di confronto aperto ai cittadini interessati ad approfondire i contenuti della consultazione referendaria e le ragioni contrarie alla proposta di riforma.

L’incontro offrirà quindi uno spazio di dialogo e informazione su uno dei temi più dibattuti del momento, con l’obiettivo di fornire elementi utili per una partecipazione consapevole al voto.