Da Camporosso parte il weekend turistico, culturale ed enogastronomico con auto e moto d'epoca (Foto)

Un fine settimana turistico, culturale ed enogastronomico con auto e moto d'epoca prenderà il via da Camporosso.

Sabato 30 maggio alle 8 è, infatti, previsto il raduno degli iscritti in piazza Garibaldi per la consegna della targa portanumero, gadgets e colazione. Alle 9, invece, i partecipanti partiranno da Camporosso alla volta di Torino per andare a visitare Mauto, il Museo nazionale dell'automobile, passando per il colle di Tenda e Cuneo. Alle 13 i partecipanti arriveranno, dunque, al Mauto per il pranzo presso il ristorante Mauto Cafè mentre alle 14.30 prenderanno parte alla visita guidata al Mauto. Alle 16.30, invece, ripartiranno per raggiungere la Basilica di Superga per visitare le tombe reali dei Savoia, la cupola e il memoriale del Grande Torino. Alle 18 ripartiranno, poi, per San Mauro Torinese, a Pescarito, dove si sistemeranno presso l'hotel Glis e andranno a cena alle 20 presso il ristorante Mirò.

Domenica 31 maggio alle 9.30 i partecipanti partiranno per raggiungere la Reggia di Venaria per una visita guidata alla Reggia, alle scuderie Juvarrianne e un affaccio sui giardini, alle 12.30 vi sarà il pranzo presso il ristorante 'Il convito della venaria' mentre alle 15.30 si terrà la premiazione per tutti i partecipanti.