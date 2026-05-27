Sanremo, l'Orchestra Sinfonica presenta al Casinò “Favole, Musica, Teatro”

Dopo uno straordinario concerto di chiusura di stagione, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, torna al Teatro dell’Opera del Casinò con due appuntamenti speciali.

Il primo giovedì 28 maggio alle 18.00 con una prima assoluta dedicata ai più piccoli: “Favole, Musica, Teatro”.

Diretto dal Maestro Paolo Bianchi, autore anche delle musiche originali, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in “un viaggio magico tra storie, suoni ed emozioni”, costruito come un dialogo continuo tra narrazione, orchestra, voce e immaginazione.

“Il lavoro nasce dal testo, cercando di tradurre in musica l’emozione che mi ha suscitato leggere le tre favole” - racconta Bianchi - “La sfida è stata quella di cogliere ogni aspetto non per forza in modo didascalico, ma provando a ricreare un piccolo ecosistema in continua riverberazione con il racconto. È pensato in primis per i bambini, ma si rivolge anche al bambino che c’è in ogni adulto, tentando di risvegliarlo nella memoria e nelle emozioni”.

I bambini saranno protagonisti anche sul palco - nel coro, come attori e come scenografi - grazie alla collaborazione con le classi terze delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, plessi A. Volta, San Pietro e Castillo.

Un’esperienza formativa e carica di emozioni per gli alunni, che divideranno il palco con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e con l’attore Davide Mancini nel ruolo di voce recitante, il soprano Claudia Sasso e il baritono Richard Rittelmann.

“Questo progetto rappresenta la perfetta occasione per avvicinare i bambini alla musica classica, all’opera e al teatro. Oltre all'aspetto pedagogico i bambini hanno avuto la possibilità di immergersi in linguaggi a loro sconosciuti e di sperimentare un modo nuovo di esprimersi usando il corpo. Ho voluto riportare sul palco il risultato di quello che la musica e i testi hanno scatenato nella loro immaginazione”, racconta Luna Manca, regista dello spettacolo e orgogliosa educatrice scolastica.

La produzione, ideata e prodotta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, si inserisce in un ampio Progetto Scuole guidato dalla volontà di rendere la musica classica accessibile ai bambini e ai ragazzi e di costruire un dialogo stabile con gli istituti scolastici del territorio.

L’ingresso al concerto - biglietto unico 5 euro

Il secondo appuntamento speciale sarà quello di martedì 2 giugno alle 16.45, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò, con il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica diretto dal M° Gudni Emilsson.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig van Beethoven, uno dei capolavori assoluti della storia della musica occidentale, simbolo universale di libertà, umanità e rinascita civile.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Nella stessa giornata, alle ore 21.00, l’Orchestra porterà l’“Eroica” anche a Savona, nella Chiesa di Sant’Andrea in Piazza dei Consoli, per un concerto organizzato da ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti - in occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica.

Il legame tra la Terza Sinfonia di Beethoven e la memoria della deportazione affonda in un episodio di straordinario valore simbolico: il 16 maggio 1945, pochi giorni dopo la liberazione del campo di Mauthausen, l’orchestra composta dagli ex deportati eseguì proprio la Marcia Funebre dell’“Eroica” sul piazzale dell’appello del lager, durante la lettura del celebre “Giuramento di Mauthausen”.

A ricordo di quella giornata, al termine dell’esecuzione savonese, il testo del Giuramento sarà letto dagli studenti degli istituti superiori della città, rinnovando un messaggio di pace, solidarietà e libertà che conserva oggi una fortissima attualità.