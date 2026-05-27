Sanremo, al Teatro del Casinò va in scena lo spettacolo benefico "MusichiAmo 2026"

Una serata in cui la grande musica si sposa con la solidarietà e l'impegno sociale. Giovedì 30 maggio, la splendida cornice del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà la quarta edizione di "MusichiAmo 2026", l'atteso spettacolo musicale organizzato dall’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) Sezione di Sanremo in stretta collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia.

L’evento, che aprirà le porte al pubblico a partire dalle ore 19:00, promette di offrire una serata di alto livello artistico e, soprattutto, di grande valore umano.

A guidare il pubblico lungo il viaggio musicale di "MusichiAmo 2026" sarà il presentatore Agostino Orsino. Il programma della serata si preannuncia ricco e variegato, capace di spaziare con disinvoltura dalla musica leggera alla lirica, grazie alle esibizioni di un cast di grande sensibilità artistica. Sul palco si alterneranno Gaetano Labalestra, Federica Chichi (in arte Kiki), Mia Bonardi, Manuela Musio, Lavinia Santi, Tiziana Zunino e Sofia Barbara.

L’ingresso a teatro sarà gratuito, ma nel segno della massima generosità: il pubblico potrà infatti lasciare un contributo volontario e spontaneo. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dell’Associazione di Promozione Sociale "Centro di aiuto alla vita", che gestisce la casa d’accoglienza "Miracolo della vita" di Taggia (IM), una realtà fondamentale sul territorio per il supporto alle mamme e ai bambini in difficoltà.

L’iniziativa conferma la vocazione della Sezione A.N.F.I. di Sanremo — presieduta dal S.Tenente Biagio Gioitta, affiancato dal proprio direttivo e da tutti i soci — da sempre in prima linea nel perseguire finalità assistenziali, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività. Traguardi e valori che trovano la loro massima espressione in questo appuntamento, giunto quest'anno con successo alla sua quarta edizione.