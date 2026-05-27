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Eventi | 27 maggio 2026, 11:45

Cena di gala per il lancio della prima edizione di “Vallecrosia in Fiore”

Appuntamento giovedì 28 maggio alle ore 19.00

Cena di gala per il lancio della prima edizione di “Vallecrosia in Fiore”

Una serata speciale per presentare ufficialmente “Vallecrosia in Fiore – Fiori, Piante, Natura e Benessere”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Vallecrosia al mare che segna il ritorno della storica esposizione florovivaistica cittadina a quarant’anni dall’ultima edizione del 1986 in forma innovativa.

La cena di gala “I Fiori nel Piatto” ideata e realizzata con la collaborazione dell’Istituto CNOS-FAP di Vallecrosia al mare,  sarà il momento inaugurale della prima edizione della manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’assessore Rosella Muratore, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione floricola locale attraverso un format contemporaneo dedicato a natura, cultura e benessere.

L’evento, previsto per Settembre, si svilupperà in due percorsi principali: uno storico-culturale presso la Sala Polivalente “G. Natta”, con una mostra dedicata, e l’altro esperienziale nei giardini della Casa Valdese, con mercatini artigianali, show cooking, incontri culturali e discipline olistiche.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e alla cucina con fiori eduli ed erbe aromatiche.

“Vallecrosia al Mare vanta una grande tradizione floricola – sottolinea l’assessore Rosella Muratore – e con questa prima edizione vogliamo trasformarla in un’esperienza moderna capace di unire identità, cultura e benessere, coinvolgendo operatori, artigiani e produttori locali in un progetto destinato a crescere negli anni”.

“Vallecrosia in Fiore” si propone così come un nuovo punto di partenza per il territorio, capace di unire memoria e innovazione attraverso il linguaggio universale dei fiori.

Redazione

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