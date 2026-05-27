Cena di gala per il lancio della prima edizione di “Vallecrosia in Fiore”

Una serata speciale per presentare ufficialmente “Vallecrosia in Fiore – Fiori, Piante, Natura e Benessere”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Vallecrosia al mare che segna il ritorno della storica esposizione florovivaistica cittadina a quarant’anni dall’ultima edizione del 1986 in forma innovativa.

La cena di gala “I Fiori nel Piatto” ideata e realizzata con la collaborazione dell’Istituto CNOS-FAP di Vallecrosia al mare, sarà il momento inaugurale della prima edizione della manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’assessore Rosella Muratore, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione floricola locale attraverso un format contemporaneo dedicato a natura, cultura e benessere.

L’evento, previsto per Settembre, si svilupperà in due percorsi principali: uno storico-culturale presso la Sala Polivalente “G. Natta”, con una mostra dedicata, e l’altro esperienziale nei giardini della Casa Valdese, con mercatini artigianali, show cooking, incontri culturali e discipline olistiche.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e alla cucina con fiori eduli ed erbe aromatiche.

“Vallecrosia al Mare vanta una grande tradizione floricola – sottolinea l’assessore Rosella Muratore – e con questa prima edizione vogliamo trasformarla in un’esperienza moderna capace di unire identità, cultura e benessere, coinvolgendo operatori, artigiani e produttori locali in un progetto destinato a crescere negli anni”.

“Vallecrosia in Fiore” si propone così come un nuovo punto di partenza per il territorio, capace di unire memoria e innovazione attraverso il linguaggio universale dei fiori.