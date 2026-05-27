Sanremo celebra il legame con il Principato di Monaco: al Casinò due eventi esclusivi tra eleganza, tradizione e solidarietà (Foto)

Sanremo rafforza il proprio legame storico e culturale con il Principato di Monaco attraverso un progetto che unisce eleganza, alta gastronomia, mixology, solidarietà e sostenibilità ambientale. Dal Casinò di Sanremo prende forma un’iniziativa di respiro internazionale che avrà come momenti centrali “Cena a Palazzo” e “Cocktail Città di Sanremo 2026”, due appuntamenti esclusivi pensati per valorizzare il rapporto tra la città dei fiori e Monaco.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Casinò di Sanremo e la Fondation Prince Albert II de Monaco, realtà internazionale impegnata nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi marini. Il ricavato della serata di gala sarà infatti destinato ai progetti sostenuti dalla fondazione, attiva dal 2006 in oltre 70 Paesi con iniziative dedicate alla lotta ai cambiamenti climatici, alla protezione degli oceani e alla salvaguardia delle risorse naturali.

Il primo appuntamento sarà “Cocktail Città di Sanremo 2026”, competizione dedicata al mondo della mixology che vedrà protagonisti bartender, esperti del settore e ospiti istituzionali il prossimo 16 giugno. Al centro del concorso ci sarà “Il Mescià”, cocktail selezionato e pensato come aperitivo ufficiale della prestigiosa serata charity “Cena a Palazzo”.

Il Mescià rappresenta una reinterpretazione contemporanea di un’antica ricetta ispirata alla tradizione della famiglia Grimaldi. L’obiettivo è trasformarlo in un prodotto capace di raccontare, attraverso il gusto e l’esperienza sensoriale, il patrimonio culturale che lega Sanremo al Principato di Monaco. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito figure di rilievo internazionale del settore spirits, tra cui Luca Gargano, mentre la lavorazione è stata affidata alla Distillerie de Monaco.

Il momento centrale sarà però “Cena a Palazzo”, in programma lunedì 22 giugno 2026 presso il Casinò di Sanremo. L’evento offrirà agli ospiti (si pensa a 120 ospiti totali) un percorso gastronomico d’eccellenza firmato dallo chef Christian Garcia, storico chef del Palazzo del Principe di Monaco, in un’atmosfera ispirata alle grandi occasioni ufficiali del Principato.

La serata sarà dedicata alla raccolta fondi per la Fondation Prince Albert II de Monaco e punterà a trasformare il legame tra Sanremo e Monaco in un’occasione concreta di solidarietà internazionale. Il progetto intende infatti unire il prestigio della tradizione monegasca alla vocazione turistica e culturale della città dei fiori.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, che ne ha condiviso fin dall’inizio la visione come elemento identitario e di promozione del territorio monegasco. Alla realizzazione del prodotto hanno contribuito massimi esperti internazionali del settore spirits, con un percorso creativo e produttivo affidato alla Distillerie de Monaco proprio per rafforzare il legame autentico con il territorio del Principato.

Come sottolineato da Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua e responsabile di E20, il progetto rappresenta “un connubio perfetto tra sviluppo del territorio, creatività e alta diplomazia culturale”, capace di dare vita a eventi esclusivi in cui Sanremo e Monaco tornano a dialogare attraverso storia, eleganza e impegno ambientale.

L’assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha evidenziato il valore dell’iniziativa come occasione per consolidare il rapporto tra le due realtà: “Questo progetto si inserisce nel legame storico e culturale che unisce Sanremo al Principato di Monaco, consolidato anche dalla nostra appartenenza alla rete dei Siti Storici Grimaldi”.

Soddisfazione anche da parte del presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco: “Riaffermiamo ancora una volta i valori, le tradizioni e la storia che uniscono il Principato di Monaco con Sanremo e con il Casinò. È stato un privilegio aver potuto organizzare, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, gli omaggi alla Principessa Grace e al Principe Ranieri, legati alla grande tradizione, alla moda, e promossa tra le iniziative aziendali più importanti”.

A sottolineare il significato ambientale dell’appuntamento è anche Roman Charlet, vicepresidente della Fondation Prince Albert II: “Questo evento dimostra l’importanza della mobilitazione collettiva a favore della tutela ambientale. Grazie al sostegno degli organizzatori, i fondi raccolti consentiranno alla Fondazione di rafforzare concretamente le proprie azioni nei settori della ricerca, della conservazione e dell’innovazione ambientale”.

Le prenotazioni per partecipare alla cena saranno aperte dal primo giugno attraverso il sito www.cenapalazzo.com, dove saranno pubblicate tutte le informazioni relative all’evento.