Sanremo, svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo della Sezione A.N.F.I per il quinquennio 2026-2031

Si sono svolte le elezioni sociali per il rinnovo del Direttivo della Sezione A.N.F.I. di Sanremo, per il quinquennio 2026-2031.

Alle elezioni hanno partecipato 58 soci ordinari con diritto al voto che hanno sancito un cambio del vecchio direttivo, giunto ormai al termine del mandato ed alcuni componenti giunti alla seconda ed ultima elezione, quale il Presidente uscente Maresciallo Cavaliere Antonio Piccirillo.

il nuovo Consiglio Direttivo eletto è il seguente:

PRESIDENTE: S.Tenente Biagio Gioitta

VICEPRESIDENTE: Maresciallo M.A. Angelo Botticelli

CONSIGLIERI: Maresciallo M.A. Giuseppe Pitzeri e Maresciallo Pergiorgio Usai

SINDACO EFFETTIVO: Vicebrigadiere Giuseppe Cataldo

SINDACO SUPPLENTE: Finanziere sc. Cavaliere Bruno Zollo.

SEGRETARIO: Maresciallo ca. Osvaldo Brunori

Il neo Presidente, il Direttivo ed i soci tutti ringraziano il Presidente uscente per la dedizione dimostrata alla Sezione ed ai propri soci e per l’eccellente lavoro svolto, nei suoi dieci anni di presidenza.

In particolare ha saputo valorizzare al meglio i presupposti dell’ANFI, riuscendo nell’intento di sviluppare l’attività per il conseguimento di finalità assistenziali, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività, con particolare riferimento ai soci ai finanzieri in servizio e ai rispettivi familiari.

A tale proposito, negli ultimi 3 anni, con spirito di volontariato, per svolgere attività di aiuto morale e materiale, si sono organizzati spettacoli musicali, denominati “MusichiAmo”, nel corso delle quali sono stati raccolti fondi, interamente devoluti ad Associazioni e famiglie bisognose.

Tutto ciò ha avuto un ampio risalto sulla stampa locale, che ha fatto crescere l’immagine della nostra Sezione, riscuotendo l’apprezzamento delle Autorità civili e religiose, nonché della Superiore Gerarchia.

Inoltre, da dieci anni è stata istituita e realizzata una cerimonia religiosa al fine di onorare degnamente i militari deceduti, che hanno prestato servizio nella circoscrizione di servizio della Compagnia Guardia di finanza di Sanremo.

Il nuovo Consiglio Direttivo si propone di continuare a realizzare quanto già intrapreso con lo stesso impegno e determinazione, per consentire alla Sezione di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.